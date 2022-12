Allee-Center: Edeka kommt wohl im Mai

Thomas Pauli (r.) und Sohn Marcel betreiben den Edeka-Supermarkt im Hofgarten in Solingen.

Der Aldi im Untergeschoss des Allee-Centers wurde am Montag eröffnet, der Edeka-Markt nebenan wird wohl erst in einigen Monaten folgen.

Remscheid. „Wir tendieren Richtung Mai“, sagte Thomas Pauli bei den Aufnahmen zum Podcast „Bergische Mascher“ über den aktuellen Zeitplan. Pauli ist Inhaber des Edekas im Solinger Hofgarten und wird zusammen mit seinen Söhnen Marcel und André auch den Markt im Allee-Center betreiben.

Aldi-Eröffnung bietet Blick in die Zukunft des Allee-Centers

In dem Podcast berichtet Thomas Pauli zudem über die geplante Gestaltung: Demnach wird es in der Mitte des Marktes eine „Frische-Gondel“ mit Fleisch, Wurst, Fisch, Käse und Backshop geben, um die herum die restliche Fläche gestaltet wird. Insgesamt wird der Markt eine Größe von 2150 Quadratmetern haben. Die aktuelle Folge des Wirtschaftspodcasts „Bergische Macher“ mit Thomas und Marcel Pauli erscheint an diesem Freitag und ist dann über die üblichen Plattformen abrufbar. -wey-