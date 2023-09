Allee-Center: Ansturm auf 25.000 Euro

Die 500 Gutschein-Bändchen waren am Samstag schnell weg.

Von Lena Spataro

Remscheid. Selten hat sich ein Besuch im Allee-Center Remscheid mehr gelohnt als am Samstag. Denn anlässlich der Eröffnungsfeier des renovierten Einkaufscenters gab es nicht nur jede Menge Programm, sondern eine Gutscheinaktion über 25.000 Euro. Die ersten 500 erhielten jeweils 50 Euro.

Ab 9.30 Uhr konnten sich die Centerbesucher dafür am Brunnen auf der Alleestraße anstellen. Dieser Bereich wurde eigens für die Eröffnungsfeier abgesperrt. Die einzigen beiden Voraussetzungen, um ein weißes Bändchen zu erhalten, waren ein Mindestalter von 18 Jahren und ein gültiger Ausweis. Insgesamt 500 Bändchen lagen bereit.

„Ein Laden für Spielwaren fehlt einfach in der Innenstadt.“

Doch der erwartete frühe Ansturm blieb aus. Eilig schienen es die Menschen auf der Alleestraße nicht zu haben. Auch nach einer guten Stunde war nur circa die Hälfte der Bänder verteilt. Die Remscheiderin Cassandra Widera hatte mit der entspannten Atmosphäre nicht gerechnet und stand deshalb bereits ab 9.15 Uhr vor dem unteren Centereingang. Dann hieß es für sie warten. „Wer ein Bändchen hat, kann das abgesperrte Gelände nicht mehr verlassen“, schilderte Widera. Für die Remscheiderin war das halb so schlimm, schließlich stieg die Vorfreude auf das modernisierte Center mit jeder Minute. Außerdem spielte das Wetter am Samstagmorgen mit und sorgte für eine angenehme Wartezeit im Freien.

In der Zwischenzeit konnten sich die Langeweile mit Gedanken an zukünftige Geschäfte im modernisierten Allee-Center vertrieben werden. Von einem größeren Gastronomieangebot über einen neuen Sportladen und Markengeschäfte war alles dabei. Pünktlich um 11 Uhr eröffneten Center-Manager Nelson Vlijt und Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz das „Wohnzimmer der Innenstadt“ und durchschnitten das rote Band.

Spätestens dann bekamen auch die restlichen Besucher der Alleestraße von der Aktion mit, sodass die Schlange innerhalb kürzester Zeit bis zum Subway reichte. Wer ein Bändchen ergatterte, konnte das im Inneren des Centers gegen einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro eintauschen.

Eine beliebe Anlaufstelle war der TK Maxx, der im Mai im Untergeschoss (UG) eröffnet worden war. Dennoch ist insbesondere im UG circa die Hälfte der Verkaufsfläche ungenutzt. Welche Geschäfte ins Center einziehen werden, ist offen. Nelson Vlijt verriet, dass Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und mehr Spielangebote geplant sind. Die Pläne findet der Oberbürgermeister gut. „Darauf wurde ich oft angesprochen. Die Leute wünschen sich das.“ Er fügte hinzu: „Ein Laden für Spielwaren fehlt einfach in der Innenstadt.“ Das Problem wollen Vlijt und sein Team angehen. „Das steht definitiv auf unserer Liste“, betont der Center-Manager. Doch auch bei dem Auftakt der Aktionswoche kamen die Kleinen auf ihre Kosten. Gegen 12 Uhr startete mit der Maskottchenparade der erste Programmpunkt.

Junge Familien fanden sich dafür vor der Buchhandlung Thalia zusammen und knipsten fleißig Bilder mit Benjamin Blümchen, Pikachu, dem Sandmann und Co. Für einen weiteren Höhepunkt sorgte Hakan Eren. Der Ballonkünstler ist mit seinen außergewöhnlichen Kunstwerken mittlerweile deutschlandweit bekannt und beliebt bei Groß und Klein. Jede halbe Stunde erschuf Eren eine neue aufwendige Figur und stellte diese im Erdgeschoss aus.

Musikalische Begleitung erhielten die Programmpunkte im Center von der Band „Kabellos“.

Geldpreise winken beim Super-Bingo

Ein weiterer Termin in der Aktionswoche ist das Super- Bingo am Mittwoch, stündlich von 11 bis 16 Uhr. Gewinne von bis zu 500 Euro sind möglich, meinte Nelson Vlijt. Die Bingokarten können im Center bei dem Stand des Bergischen Hospizes abgeholt werden. Spenden sind erwünscht und gehen an den Kooperationspartner, ebenso wie die Einnahmen der Kunstauktion am darauffolgenden Samstag.