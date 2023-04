Remscheider vergessen die Flutopfer im Ahrtal nicht

Hochwasser-Hilfe für Eifeldorf Schuld geht weiter – ein Ortsbesuch bei zwei gebeutelten Familien von Andreas Weber.

Die Rückkehr in die Normalität dauert an: Viel Zuversicht, aber auch Frust bei Betroffenen, die nach dem 14. Juli 2021 immer noch auf Baustellen leben.

Schuld im Ahrtal/Remschid. Seit Mitte Juli 2021 rollt die Remscheider Hilfe für die Gemeinde Schuld im Ahrtal. Bei Alexander Schmidt laufen die Fäden zusammen. Der 69-Jährige streut nicht breit und anonym, sondern hält Kontakt zu zwei Familien, Larscheids und Hupperichs.

Immer wieder hat Schmidt seither mit Unterstützung der Kreishandwerkerschaft und Remscheider Privatleuten einen kleinen Anteil beim Wiederaufbau leisten können. Vergangenen Donnerstag besuchte er den Ort mit Geldspenden im Briefumschlag, aber auch um zu sehen, wie es bei den Empfängern vorangeht.

Die Werkstatt von Dirk Hupperich war die erste Anlaufstelle. Die gute Nachricht: Der 51-Jährige schraubt wieder. „Es ist ein Kampf ums Überleben, ich nehme jedes Auto an.“ Hupperich führt einen Ein-Mann-Betrieb, der am 14. Juli 2021 kollabierte. Während er dies sagt, zeigt Hupperich Fotos der totalen Verwüstung auf seinem Handy. Nachdem er am Tag X noch um 16.11 Uhr seinen VW Bus vorübergehend aus der Gefahrenzone geschleppt hatte, stand ihm zwei Stunden später in der Werkstatt das Wasser bis zum Halse.

Ich bin zum Haus meiner Mutter nebenan geschwommen.

Erst riss es seine Grundstücksmauer nieder, dann donnerten die Wassermassen durch zerbrochene Fenster. In Nullkommanichts stand ihm das Wasser bis zum Hals. „Ich bin zum Haus meiner Mutter nebenan geschwommen. Ein Auto schoss von der Hebebühne und haarscharf an mir vorbei. Ich hätte tot sein können.“

+ Das Hochwasser riss auf dem Grundstück der Hupperichs in Schuld alles mit: Auch Autos wurden zermalmt. © Dirk Hupperich

Dirk Hupperich verbrachte die Nacht auf dem Dach des Hauses seiner Mutter, wie auf einer Insel Ausschau haltend, ob weiteres Ungemach droht, Risse in umliegenden Häusern entstehen. Nebenan harrte seine Frau Angela im Haus aus, ohne dass die Eheleute Kontakt hatten. Verletzt wurde niemand, die Existenz lag jedoch am Tag danach in Trümmern. Die Werkstatt ein Torso, sein Wohnhaus unbewohnbar. Acht Autos verlor die vierköpfige Familie. Auch Hupperichs Leidenschaft, fünf alte Zündapps, wurde weggespült.

Sieben Monate hausten die Hupperichs in einem Wohnwagen auf dem Hof, bei Minustemperaturen im Winter. „Es war brutal“, sagt Hupperich und lacht dabei bitter. Dass er im Chaos noch beklaut wurde, ist ein kleines Übel. Noch deprimierender für die Hupperichs: Es gab gefakte Gutachten, schludrige Handwerker, beschwerliche Suche nach Fachfirmen, Verwaltungserschwernisse, wo unbürokratische Zusagen geholfen hätten.

+ Bis zum Hals stand Kfz-Meister Dirk Hupperich (r.) am 14. Juli 2021 in seiner Werkstatt im Wasser, schwimmend brachte er sich in Sicherheit, erzählte er Spender Alexander Schmidt. © Andreas Weber

Seine Werkstatt läuft wieder, namhafte Spenden ermöglichten unter anderem eine neue Hebebühne, Rolltor und Heizung. 40 000 Euro kamen bei ihm an über die Millionenspenden, die über die Verbandsgemeinde nach einem Schlüssel zum Teil auch Privatpersonen erreichten. 180 000 Euro hat Hupperich selbst in die Kfz-Werkstatt gesteckt.

Meine Altersvorsorge habe ich aufgelöst, die letzten Reserven sind weg.

„Dafür habe ich meine Altersvorsorge aufgelöst, die letzten Reserven sind weg.“ Sein dringendstes Problem, die fehlende Lagerfläche, könnte sich bald lösen. Der provisorische Container vor seiner Halle soll, nachdem eine Veränderungssperre für Bauvorhaben aufgehoben ist, durch eine 5 mal 10 Meter große Lagerhalle ersetzt werden. Es gehe vorwärts, meint er: „Heulen bringt nichts. Ich habe ja meine Hände zum Arbeiten.“

Die anhaltende Hilfe aus Remscheid schätzt er sehr. Sie ist nicht mehr selbstverständlich. Denn, wie es Ortsbürgermeister Helmut Lussi formuliert: „Nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine waren wir als Ahrtal vergessen.“

+ 141 Immobilien waren in Schuld von der Katastrophe betroffen. Längst nicht alle sind bis heute wieder aufgebaut. © Harald Tittel

Mangel erschwert den Wiederaufbau

Von Familie Larscheid als Freund empfangen.

Wenn Alexander Schmidt länger nicht da war, wird Roswitha Larscheid unruhig: „Wie es ihm geht? Schaut er noch mal vorbei?“ Der Kfz–Meister lässt den Kontakt nicht abreißen. Den Weg in die Domhofstraße bis zu der Brücke über die Ahr, die durch das Hochwasser arg ramponiert wurde und heute als Fußgängerüberweg provisorisch hergerichtet ist, kennt Schmidt aus dem Effeff. Er wird in Schuld als Freund empfangen.

Ohne seine Hilfe sähe es hier anders aus.

„Ohne seine Hilfe sähe es hier anders aus“, meint Tobias Larscheid. „Nach der Flut retteten uns Autokarawanen mit Hilfsgütern. Viele liebe Menschen waren dabei, zu denen der Kontakt verloren ging“, bedauert der Bauunternehmer.

Mit Schmidt ist dies anders. Als er vergangenen Donnerstag mit Fred Schulz (Kreishandwerkerschaft) und der regelmäßigen Flutopfer-Spenderin, der Hastenerin Gundel Bornewasser, zu Besuch kommt, wird zur Begrüßung der Kaffee aus der Maschine und Kanne getrunken, die Schmidt einmal mitgebracht hatte.

Ohne euch wären wir untergegangen.

„Schön, dass es Euch gibt“, sagt Roswitha Larscheid herzlich: „Ohne euch wären wir untergegangen.“

Die Chronik des Dramas vom 14. Juli 2021 fasst Tobias Larscheid so zusammen: „12 Uhr mittags noch nicht bedrohlich, deshalb bin ich zu einer Baustelle gefahren, um 15 Uhr Anruf von zuhause: Du musst kommen. Hier passiert Schlimmes. 17 Uhr ist der Strom weg, die Kommunikation bricht zusammen, um 23 Uhr ist der Höchststand der Flut erreicht, um 7 Uhr am Tag darauf sind die Straßen frei.“ Mit der Schaufel eines Baggers wurden die Larscheids von ihrem Hausdach gerettet.

Ostern 2022 sind Roswitha und Hermann Larscheid endgültig in ihr Einfamilienhaus eingezogen – mit Tobias, dessen Frau Pia und der zweijährigen Enkelin Leni. Die junge Familie wollte in das betagte Fachwerkhaus nebenan ziehen, das Elternhaus seines Vaters. Der Wiederaufbau des aus Lehm gebauten Hauses läuft schleppend. Tobias Larscheid, ist als Unternehmer im Tiefbau privilegiert: „Ich kenne die Bauabläufe, andere sind überfordert mit der Bürokratie.“

Schwierig sei es mit den Behörden: „Jeder sagt dir, was du nicht darfst, keiner, was du kannst.“ Nicht nur das frustriert: „Es mangelt an Planern, Architekten, Handwerkern. Und wenn man die alle hat, fehlt es an Material.“ Dass schlecht ausgebildete Handwerker pfuschten, die Krise schamlos ausnutzten, um überzogene Tarife aufzurufen, dass Versicherer die Preissteigerungen im Laufe der letzten Jahre nicht tragen wollten, gehört zum Kampf bei der Rückkehr zur Normalität, die es so schnell nicht geben wird.

Aufgeben? Keine Option. „Das Fachwerkhaus, in das wir einziehen, ist bei der letzten großen Ahr-Flut 1910 schon mal abgesoffen. Meine Vorfahren haben es auch geschafft“, sagt Tobias.

+ Bis auf den blanken Fels (rechts vom Ufer, hinter der Brücke) spülte die Ahr die Böschung mit ihren Bäumen weg - gegenüber dem Haus der Larscheids. © Andreas Weber

Infrarotstrahler als schönstes Geschenk

Alexander Schmidt kommt gerne wieder.

Er wusste nicht, was benötigt wird, ebenso wenig, wo die Hilfe landen sollte. Alexander Schmidt packte seinen Subaru mit Anhänger voll mit Trinkwasser und machte sich auf ins Ahrtal. Dort, wo die Menschen am 14. Juli 2021 von der Flut überschwemmt worden waren. Zwei Tage nach der Jahrhundert-Katastrophe startete der Kfz-Meister im Ruhestand eine Hilfsaktion, die sich bis heute durch eine ungewöhnliche Kontinuität auszeichnet.

Schmidt ist ein handfester Typ. Schnell und zielgerichtet. Ein Mann der Tat. „Nachdem ich die Bilder in den Nachrichten gesehen hatte, habe ich zu meiner Frau Brigitte direkt gesagt: Ich muss was tun.“ An Freunde schickte er eine Rundmail: „Ich fahre in die Eifel. Wer fährt mit?“ Sein Kumpel Jürgen Schreiber aus Rade war dabei. Über die alten Kontakte seiner Lenneper Werkstatt fand Schmidt einen Remscheider, der in Schuld eine alte Mühle gekauft hatte.

Den rief er an und der Zielort stand fest: 116 Kilometer von Remscheid im Landkreis Ahrweiler, Schuld, eine kleine Gemeinde mit knapp 700 Einwohnern. Vor der Flut ein schnuckeliger, touristisch geprägter Ort für Camper, Biker und Wanderer, malerisch gelegen, mit bewaldeten Höhenzügen drumherum. Anderthalb Stunden dauert die Fahrt.

Polizei, Feuerwehr, Panzer, Räumfahrzeuge - ein unfassbares Gewusel.

Beim ersten Mal stand Schmidt schon 20 Kilometer vor Schuld im Stau: „Es war ein unfassbares Gewusel von Polizei, Feuerwehr, Panzern, Räumfahrzeugen auf verschlammten Straßen, Trümmern am Straßenrand.“ Dass er Blaumann und Gummistiefel trug und nach Unterstützung aussah, half ihm weiter, sagt der 69-Jährige: „Ich wurde durchgewunken.“

Als er bei Tobias Larscheids Familie ankam, der sein Elternhaus neben der Mühle des Remscheiders unmittelbar an einer Biegung der Ahr hat, erlebte Alexander Schmidt eine Überraschung. „Was braucht ihr?“, fragte er die Dorfbewohner, die ihr komplettes Hab und Gut verloren hatten. „Nichts“, erhielt er als Antwort. „Ich hatte das Gefühl, dass ich am falschen Ort bin“, war sein erster Gedanke. Bis er begriffen hatte, dass die Obdachlosgewordenen unter Schock standen, sich auch aus Scham zurückhielten.

Es dauerte, bis das Eis brach. Alexander Schmidt kam wieder, mehr als ein Dutzend Mal war er in Schuld, mit dem, was gebraucht wurde. Schmidt transportierte Hygieneartikel, Lebensmittel, Reinigungsmaschinen, Autos, jede Menge Werkzeuge über seine vielfältigen Kontakte in der Kreishandwerkerschaft, stets unterstützt von deren Geschäftsführer Fred Schulz. „Das schönste Geschenk waren die vier Infrarotstrahler, die im Winter in den Schlafzimmern, der Küche und Diele Wärme spendeten“, sagt Roswitha Larscheid, die Mutter von Tobias, in deren Wohnhaus die Flut bis zum Balkon des ersten Stocks gestanden und das Erdgeschoss zum Rohbau gemacht hatte.

Schmidt koordiniert weitere Hilfe

Das Eifeldorf Schuld in Rheinland-Pfalz zählte zu den Gemeinden, die viel mediale Aufmerksamkeit erfuhren. Selbst Angela Merkel schaute vorbei. 141 Immobilien wurden zerstört, sehr viele Familien mussten sich andere Bleiben suchen, fast alle kehrten zurück. Der Wiederaufbau dauert an. Wer über die Remscheider Hilfsaktion spenden möchte, rufe Alexander Schmidt an, Tel. (01 60) 99 66 81 60.