Anti-Drogen-Disko steigt im Stadtpark

Veranstaltung

+ © Michael Sieber (Archiv) Sie ist wieder da: die Anti-Drogen-Disko der Agot. © Michael Sieber (Archiv)

Die Agot erwartet 750 Schüler am 2. Juni an der Konzertmuschel.

Remscheid. Sie ist wieder da: die Anti-Drogen-Disko der Agot. Nachdem sie lange ausgefallen war, steigt sie am Freitag, 2. Juni, open air an der Konzertmuschel. Möglich machen das die Firmen House Park Open Air Festival und Noise Toys. Die Agot (Arbeitsgemeinschaft offener Türen in der Jugendarbeit) erwartet bis zu 750 Schülerinnen und Schüler, die ohne Alkohol und Zigaretten im Stadtpark ausgelassen feiern können. Eingeladen sind alle Fünft- bis Siebtklässler, die 10 bis 14 Jahre alt sind. Einlass ist ab 16.30, die Party beginnt um 17 Uhr. Ende ist um 21 Uhr.

Die DJs von Mee2be sorgen mit Musik und Lichtshow. Die Jugendlichen können zudem an einem Quiz teilnehmen oder den „Rauschparcours“ mit Rauschbrillen durchlaufen. Getränke und Speisen gibt’s für kleines Geld. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verschiedener Jugendhilfeeinrichtungen, eine Security-Firma und das Diakonischen Werks überwachen die Veranstaltung. Die Partyzone ist zudem mit einem Sichtschutzzaun umrandet. -mw-

Karten für die Anti-Drogen-Disko für 3 Euro gibt es ab 15. Mai beim Rotationstheater, Gottlieb Schmidt, Reisebüro Hallen oder im Netz. Restkarten an der Abendkasse.

www.remscheid-live.de