Ärztin klärt auf: Das schützt vor Hautkrebs

Warum die Fälle zunehmen und was wir selbst für das größte Organ des Körpers tun können.

Remscheid. Sommerzeit ist Sonnenzeit – und damit steigt auch die Gefahr von bösartigen Veränderungen der Haut. Seit den 1970er Jahren hat sich die Zahl der Schwarzen-Hautkrebs-Fälle laut RKI verfünffacht. Laut dem Statistischen Bundesamt führte Hautkrebs 2020 sogar zu doppelt so vielen Todesfällen wie noch im Jahr 2000. Und insgesamt erkranken laut der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft 275.000 Menschen pro Jahr an Hautkrebs. Er ist damit die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. Wie sich jeder Einzelne davor schützen kann und warum wir angesichts solcher Zahlen aber nicht gleich in Panik verfallen sollten, erklärt Dermatologin Dr. Boatema Boateng von der Hautarztpraxis im Allee-Center heute im RGA.

„Die Haut vergisst nie.“

Warum sind die Hautkrebs-Fälle so stark gestiegen?

Das habe gleich mehrere mögliche Ursachen, sagt Dr. Boatema Boateng. Erstens: „Experten beobachten, dass sich unser Freizeitverhalten verändert hat: Wir sind insgesamt mehr draußen, spielen Golf, Tennis, fahren Cabrio, unternehmen Fernreisen.“ Zudem spielten Umweltfaktoren eine Rolle: Das Ozonloch sei gewachsen – und damit die Strahlung gestiegen. Drittens: Wir sind aufgeklärter und gehen daher auch öfter zum Facharzt des Vertrauens. Ergo: Wer viel untersucht, findet natürlich auch eher etwas. „Wir stellen ein gewachsenes Bewusstsein für die Gefährlichkeit von Hauterkrankungen fest.“ Der immer wiederkehrende Aufruf der Dermatologen und der Krankenkasse, Vorsorge zu betreiben, trage offenbar Früchte – immer mehr Patientinnen und Patienten nähmen diese auch wahr. „Natürlich könnten aber noch mehr zur Vorsorge gehen“, sagt Dr. Boatema Boateng, die betont: „Ja, es gibt mehr Hautkrebsfälle – aber auch viel weniger fortgeschrittene Fälle, weil die Vorsorge so gut geworden ist.“

Wie gefährlich ist Hautkrebs?

Es kommt auf die Variante an. Schwarzer Hautkrebs ist der aggressive Typ – denn er streut. Die Krebszellen verteilen sich dabei so rasant, dass lebenswichtige Organe binnen kürzester Zeit betroffen sein können: das Gehirn, die Leber, die Lunge, die Knochen. „Das Metastasieren macht die Sache so gefährlich.“ Der weiße Hautkrebs, der sonnenbedingt ist, ist in der Regel nicht ganz so aggressiv. Er wächst viel langsamer, verändert sich viel langsamer und metastasiert nicht so schnell wie schwarzer Hautkrebs. Vorstufen von weißem Hautkrebs können mit bestimmten Cremes oder Laser behandelt werden, wenn es nach langem Wachstum bereits ein weißer Hautkrebs geworden ist, wird er am besten operativ entfernt.

Wie sieht Hautkrebs aus?

Während es sich bei schwarzem Hautkrebs um pigmentierte Veränderungen der Haut handelt, sind es beim weißen Hautkrebs eher Wunden, die nicht heilen, Krusten, die immer mal wieder bluten, oder ein Pickel, der immer an der gleichen Stelle über eine lange Zeit auftritt. „Das Typische hierbei ist eine Unordnung der Haut. Die betroffene Stelle gibt einfach keine Ruhe“, erklärt Dr. Boateng. Auch eine kleine, nur millimetergroße Veränderung der Haut, die einfach nicht mehr heilen will und der man erst keine große Bedeutung beimisst, kann bereits ein Zeichen für Hautkrebs sein – muss es aber nicht, betont die Dermatologin. Daher sei auch die Vorsorge so wichtig.

Wie kann ich mich vor der Strahlung schützen?

Zwischen Ostern und Herbst Lichtschutz verwenden, möglichst 50+. „Selbst den müsste man eigentlich mehrmals am Tag auftragen, damit er auch ein 50er-Schutz bleibt.“ Hier lautet das Motto: Mehr hilft auch mehr. Physikalischen Schutz bieten Hüte und Kleidung, die die Haut bedeckt – wie es die Menschen in südlichen Ländern handhaben. Die Mittagssonne zwischen 12 und 16 Uhr sollte man meiden, sich lieber im Schatten aufhalten und keine explizite Bräune kultivieren – und natürlich schon gar nicht ins Sonnenstudio gehen. „Ich will die Sonne aber auch nicht verteufeln, sie ist wichtig für uns“, betont die Expertin. „Wir müssen Licht genießen, wir brauchen Vitamin D.“ Wie immer im Leben gelte auch hierbei: das richtige Maß finden, die Haut kennenlernen, aufmerksam sein. „Denn die Verbrennung von vor 30 Jahren kann sich erst heute bemerkbar machen. Die Haut vergisst nie.“ Schließlich sei sie ein gut funktionierendes Schutzorgan, das wir mehr schätzen sollten.

Und was soll ich tun, wenn ich eine Veränderung feststelle?

Erstens: aufmerksam sein. Wer eine nachhaltige Veränderung seiner Haut feststellt, sollte sich beim Dermatologen vorstellen – und nichts abtun. Die Online-Sprechstunde sei eine erste gute Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen und um einen ersten Eindruck zu gewinnen. „Aber gerade beim Thema Hautkrebs ist es wichtig, dass ich den Patienten dreidimensional vor mir sehe – Fotos allein reichen nicht aus.“ Für die Untersuchung setzt die Hautärztin unter anderem ein videounterstütztes Kontrollgerät oder die Auflichtlampe ein. Und natürlich ihr geschultes Auge sowie ihr Fachwissen. Aber so weit sollte es ja eigentlich gar nicht kommen – die Hautärztin wirbt für eine Vorsorgeuntersuchung einmal im Jahr. „So ist man auch selbst entlastet und lernt seinen Körper viel besser kennen.“

Hintergrund

Geschichte: Dr. Boatema Boatengs Mutter gründete die dermatologische Praxis 1986, als das Allee-Center gebaut wurde. 1996 stieg Dr. Boatema Boateng ein. 2002 kam Dr. Ulrike Kastner dazu, seit 2021 ist Dr. Julia Spohnholz als angestellte Ärztin dabei. Die dermatologische Gemeinschaftspraxis umfasst aktuell ein sechsköpfiges Team.

Kontakt: Hautarztpraxis im Allee-Center, Theodor-Heuss-Platz 7, allgemeine Sprechstunde: Tel. 02191-927992, Laser, individuelle Wahlleistungen, Privatsprechstunde: Tel. 02191- 4632040. Die stark nachgefragte Terminsprechstunde ist online sechs Monate im Voraus buchbar – und aktuell stark ausgelastet wie bei vielen anderen Hautärzten auch. Es würden jedoch nahezu täglich Termine freigeschaltet. Bei akuten Beschwerden bietet das Team eine Akutsprechstunde an. Diese ist online oder über die KV-Notfallnummer Tel. 116 117 buchbar. Über die Internetseite gelangen Interessierte zudem zum Online-Haut-Check mit Dr. Kastner oder Dr. Boateng.

www.hautaerzte-remscheid.de

