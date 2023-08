Ärger mit Amt? Hier erhalten Jugendliche Hilfe

Remscheid. Wer Differenzen mit dem Remscheider Jugendamt hat, kann sich seit drei Jahren an eine Beschwerdestelle in Wuppertal wenden. Das Team nimmt sich ganz unterschiedlicher Sorgen an – etwa von Jugendlichen, die Probleme in einer Wohngruppe und Fragen zu ihrer finanziellen Unterstützung haben. Oder von Eltern, die mit Hilfsangeboten und Entscheidungen der Behörde nicht einverstanden sind. „Das hat sich bewährt. Die Stelle trägt zur Konfliktlösung bei “, sagt Egbert Willecke, Chef des Remscheider Jugendamts.