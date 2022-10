89-Jährige schlägt Räuber in die Flucht

Zeugensuche

+ © Christian Beier (Symbol) Die Polizei sucht Zeugen. © Christian Beier (Symbol)

Die Polizei sucht nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Seniorin in Remscheid dringend Zeugen.

Remscheid. Ein bislang unbekannter Mann hat versucht, eine 89-Jährige in ihrer Wohnung in der Blumenstraße auszurauben. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilt, ereignete sich die Tat bereits am Samstag gegen 14 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte ein Mann an der Haustür der Seniorin. Nach einem Gespräch über die Gegensprechanlage öffnete die 89-Jährige die Tür. Als sie kurze Zeit später ebenfalls ihre Wohnungstür öffnete, bedrohte der Unbekannte die Frau mit einem Messer und betrat die Wohnung.



Nachdem die 89-Jährige laut um Hilfe schrie, flüchtete der Täter ohne Beute. Der Mann soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank sein.



Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0202/284-0 zu melden. red

Hier gibt es weitere Blaulicht-Meldungen