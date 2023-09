84-jähriger Wermelskirchener nach Zusammenstoß schwer verletzt

Verkehrsunfall

Ein 23-Jähriger übersieht den Pedelec-Fahrer beim Abbiegen und erfasst ihn.

Remscheid. Bei einem Verkehrsunfall auf der Barmer Straße ist ein 84-jähriger Mann aus Wermelskirchen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.20 Uhr. Nach Polizeiangaben sah ein 23-jähriger Autofahrer aus Herne den Mann auf dem Pedelec vermutlich zu spät und fuhr ihn an. Rettungskräfte brachten den Wermelskirchener zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Pedelec-Fahrer von Linde kommend auf dem Fuß-/Radweg in Richtung Lüttringhauser Ortskern unterwegs. Bei Überquerung der Straße in Höhe der Einmündung zum Tannenbaumer Weg kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan des 23-Jährigen.

Als dieser von der Barmer Straße nach rechts in den Tannenbaumer Weg abbiegen wollte, übersah er den Mann auf dem Pedelec und erfasste ihn. Beim Versuch, die Kollision zu verhindern, bremste der 84-Jährige, stürzte dabei aber und stieß gegen das Auto.

