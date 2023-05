Von Auto angefahren: 83-Jähriger wird schwer verletzt

Unfall

+ © Roland Keusch Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. © Roland Keusch

Der Unfall ereignete sich auf der Brückenstraße.

Remscheid. Am Mittwochvormittag wurde ein Fußgänger in der Brückenstraße in Remscheid angefahren und schwer verletzt.

Eine 57-Jährige fuhr mit ihrem Audi gegen 10 Uhr auf der Brückenstraße und wollte nach Erkenntnissen der Polizei rechts auf die Straße Vieringhausen abbiegen. Dabei übersah sie den 83-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn gerade überquerte. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

