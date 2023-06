Autofahrer regen sich über E-Tankstellen auf

EWR setzt das städtische Ladeinfrastrukturkonzept um.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Rund 220 Auto-Parkplätze gibt es am Sportzentrum Hackenberg, gerade an den Wochenenden ist das auch schon mal zu wenig. Zehn davon sind nun auch noch seit gut einem Monat für die meisten Autos tabu. Sie wurden mit Ladesäulen ausgestattet und stehen nur noch E-Fahrzeugen zur Verfügung, so wie an anderen Stellen in der Stadt auch. Gut findet das nicht jeder, wie Leserbriefe zeigen, die den RGA erreicht haben.

„Damit war zu rechnen“, sagt Tim Folger vom Remscheider Energieversorger EWR, der die Säulen betreibt. Erfahrungsgemäß komme es beim Aufbau von Ladesäulen und den dazugehörigen Schildern immer mal wieder zu Unstimmigkeiten: Die einen ärgern sich, dass für sie Parkplätze wegfallen; die anderen, dass Fahrer von Verbrennerfahrzeugen dort trotzdem parken. In Remscheid trete das derzeit verstärkt auf, so Folger. Weil in kurzer Zeit viele Säulen aufgebaut worden seien.

„Die Diskussion war ganz öffentlich.“

Grund ist das Ladeinfrastrukturkonzept, das der Stadtrat vor zwei Jahren beschlossen hat und das nun umgesetzt wird. Und zwar schneller als mal vorgesehen, wie Tim Folger berichtet. Eigentlich seien drei Ausbaustufen geplant gewesen, dann habe man sich aber entschieden, alle Säulen in einem Schritt aufzubauen. „Wir gehen da ein Stück weit in Vorleistung“, sagt Folger. Um vor der Entwicklung zu bleiben, statt ihr hinterherzulaufen.

Trotzdem bleibt die Zahl der Parkplätze, die dafür genutzt werden, insgesamt überschaubar. Zwei weitere Standorte würden in den kommenden Wochen noch realisiert, erklärt Folger, dann gebe es zwölf Standorte mit zusammen 33 Ladesäulen. An jeder Säule können zwei E-Fahrzeuge gleichzeitig laden, es werden also 66 Parkplätze betroffen sein. In der ganzen Stadt.

Punktuell fällt das natürlich unterschiedlich ins Gewicht. Auf dem Richard-Lindenberg-Platz in Hasten sind es sechs von 17 Parkplätzen, mehr als ein Drittel. In Hackenberg aber nur etwa 4,5 Prozent der zur Verfügung stehenden Parkplätze.

Das wiederum passt statistisch betrachtet ziemlich genau. Knapp 2500 der insgesamt über 63.900 in Remscheid zugelassenen Kraftfahrzeuge waren Ende des vergangenen Jahres reine Elektrofahrzeuge oder Plug-in-Hybride. Das entspricht einem Anteil von 3,85 Prozent – und liegt damit sehr nah am aktuellen bundesweiten Schnitt von 3,9 Prozent. Und weil E-Autos inzwischen mehr als 15 Prozent der Neuzulassungen ausmachen, wird ihr Anteil weiter steigen.

Lesen Sie auch E-Auto-Ladesäulen: Öffentliche Stationen für jeden auf privatem Grund E-Auto-Ladesäulen: Öffentliche Stationen für jeden auf privatem Grund Hier können Autofahrer in Remscheid Strom tanken Hier können Autofahrer in Remscheid Strom tanken

Die nun umgesetzten Standorte sind das Ergebnis eines Workshops, den die Stadt im Februar 2020 veranstaltet hatte. Mit dem Ziel, die immer mal wieder punktuell vorgeschlagenen Standorte in einem Konzept zusammenzuführen und dieses mit der technischen Machbarkeit abzugleichen. „Die Diskussion war ganz öffentlich“, sagt Folger rückblickend. Mehr als 40 Teilnehmer kamen dafür zusammen.

Man könne also davon ausgehen, dass Für und Wider jedes einzelnen Standortes ordentlich abgewogen seien, meint Folger. Und wenn doch noch nachträglich ein Problem auftauche, lasse sich das sicherlich lösen. So wie zum Beispiel auf dem Richard-Lindenberg-Platz. „Man hat mir inzwischen gesagt, das genau da, wo jetzt die Ladesäulen stehen, früher beim Hastener Stadtteilfest der Bierwagen stand“, sagt Folger. Aber das könne man sicherlich beim nächsten Fest etwas anders arrangieren.

Beschilderung

Die Parkplätze an Ladesäulen können unterschiedlich beschildert sein. Unter anderem gibt es ein Pkw-Symbol mit einem Stecker, damit wird der Parkplatz für Autos mit einem E-Kennzeichen reserviert. Daneben gibt es schriftliche Zusatzzeichen wie „während des Ladevorgangs“ oder „Elektrofahrzeuge“. Wer dagegen verstößt, riskiert ein Bußgeld.

Kommentar von Sven Schlickowey: Wende als Konsens

+ sven.schlickowey@rga.de © Roland Keusch

Die Gruppen Frauen und E-Auto-Fahrer sind zwar teilweise kongruent aber trotzdem nicht wirklich vergleichbar. Außer vielleicht in einem Punkt: ihren Parkplätzen. Denn so wie sich manche Männer durch Frauenparkplätze diskriminiert sehen, geht es offenbar auch dem einen oder anderen Verbrenner-Fahrer mit den Parkplätzen an Ladesäulen.

Bei den Parkflächen für Frauen ging das sogar so weit, dass ein Mann 2019 vor dem Verwaltungsrecht München dagegen klagte. Entscheiden mussten die Richter nicht, man einigte sich so, der Vorsitzende ließ aber durchblicken, dass er die angeprangerte Ungleichbehandlung ausreichend begründet sah, nämlich mit dem Schutz der Frauen. Und so wie der gesellschaftlicher Konsens ist, dürfte es die Notwendigkeit einer Verkehrswende wohl auch sein. Selbst wenn man dafür ein paar Parkplätze „abgeben“ muss.