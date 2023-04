49-Euro-Ticket: So kommt es in Remscheid an

49 Euro monatlich kostet das bundesweite Ticket für den Nah- und Regionalverkehr. In Remscheid ist es bei den Stadtwerken erhältlich.

Remscheid. 6370 Deutschland-Tickets sind bislang in Remscheid verkauft. „Wir wussten nicht genau, was uns erwartet, aber die Zahl hat unsere Erwartungen übertroffen“, erklärt Armin Freund, Geschäftsbereichsleiter Mobilität der Stadtwerke vor dem Bundesstart am 1. Mai. 8000 Abonnenten hatte das Verkehrsunternehmen im April angeschrieben.

Trotz Verzögerung bei der Anlieferung der Chipkarten stemmten die Stadtwerke den hohen organisatorischen Aufwand rechtzeitig vor dem 1. Mai. „Alle Kollegen und Kolleginnen haben dafür am Anschlag gearbeitet“, stellt Armin Freund fest.

49 Euro monatlich kostet das bundesweite Ticket für den Nah- und Regionalverkehr. Erfreulich für die Stadtwerke, dass unter den Nutzern 1630 Neukunden sind. Mit eingerechnet sind 237 Personen, die das Deutschland-Ticket als Jobticket um ein Drittel verbilligt über ihre Firma beantragt haben.

Seit Ende vergangener Woche hat der Absatz bei den Stadtwerken noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. Unter den bislang 6370 sind 220 Abonnenten, die statt Chipkarte das Ticket als E-Variante auf ihr Handy laden. Seit dem 3. April bieten die Stadtwerke die kostengünstige, von Bund und Land (je zur Hälfte mit 1,5 Milliarden Euro) subventionierte ÖPNV-Variante online, in der SR-App und in ihrer Geschäftsstelle im Allee-Center an.

Mit Fahrrad und 1. Klasse wird es beim VRR und im Land teurer

Stadtwerke-Geschäftsführer Professor Dr. Thomas Hoffmann nennt das Angebot den „offiziellen Nachfolger des 9-Euro-Tickets“, das im Juni, Juli und August 2022 in Deutschland 52 Millionen Mal verkauft worden war, in Remscheid 47.000 Abnehmer fand.

Beim Nachfolger wird der Begriff „49-Euro-Ticket“ vermieden. Denn die Bundesregierung betont, dass das günstige Angebot lediglich ein „Einführungspreis“ sei. Auch Ingo Wortmann, Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), geht davon aus, dass die 49 Euro nicht zu halten sein werden und begründete dies in dieser Woche mit Inflation sowie Steigerungen bei Personal und Material. Die Bundesländer hatten bei der Gesetzgebung betont, den Preis von der Nachfrage abhängig zu machen. Melden sich weniger Menschen als geplant, solle das Einnahmedefizit über Preiserhöhungen ausgeglichen werden.

Gekündigt werden kann das Deutschland-Ticket monatlich bis zum 10. jeden Monats. Fahrräder sind nicht beinhaltet, können ab 1. Mai im VRR-Verbund für zusätzlich 29 Euro mitgenommen werden, NRW-weit ab 1. Juli für 39 Euro. Ähnlich soll es mit der 1. Klasse laufen: Im VRR gibt es sie ab 1. Mai für zusätzlich 46 Euro, in NRW ab 1. Juli für 69 Euro.