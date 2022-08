49-Euro-Ticket: Abgeordneter Ingo Schäfer wirbt für SPD-Idee

Der Bundesfinanzminister sieht keine Haushaltsmittel.

Ab heute bis Freitag tagen geschäftsführender Vorstand, SPD-Fraktionsvorstand und Bundestagsfraktion. Dabei werde auch die Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket Thema, erklärt der Bundestagsabgeordnete der Sozialdemokraten für Solingen, Remscheid und Wuppertal, Ingo Schäfer. Idee ist ein 49-Euro-Monats-Ticket. „Ein solches Ticket wäre günstiger als jedes derzeit für das Bergische Land angebotene 30-Tage-Ticket des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr.“

In einem Entwurf für die Tagung, der unserer Zeitung vorliegt, heißt es: „Wir wollen in Zusammenarbeit mit den Ländern ein bundesweit gültiges ÖPNV-Ticket mit einem monatlichen Preis von 49 Euro einführen, das von Bund und Ländern jeweils zu 50 Prozent getragen wird.“ Bestehende Ausnahmen (etwa für Schüler, Studenten, Rentner) sollten in die neue Tarifstruktur „sozialverträglich integriert“ werden. Gleichzeitig seien Bund und Länder in der Verantwortung, erhöhte Betriebskosten im ÖPNV abzufedern, um das bestehende Angebot zu sichern. Zudem solle gemeinsam mit Ländern und Kommunen der ÖPNV „vor allem auch im ländlichen Raum strukturell verbessert werden“.

Der Erfolg der Initiative ist ungewiss: Christian Lindner, Finanzminister der Liberalen in der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, hatte mehrfach erklärt, dass er im Bundeshaushalt „nach Lage der Dinge keinen Spielraum für Rabattaktionen im Nahverkehr“ sehe. Von der Opposition kommt ein anderer Vorschlag: Der bergische CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Hardt hatte in unserer Zeitung ein 365-Euro-Ticket ins Spiel gebracht, damit mehr Menschen in den ÖPNV umsteigen. Das Ticket wäre verpflichtend, analog zum Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. -bjb-