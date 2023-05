47-Jähriger angeklagt: Millionengeschäft durch Steuerhinterziehung?

Ein 47-jähriger Geschäftsmann muss sich wegen Vorwürfen der Steuerhinterziehung in einem Lüttringhauser Unternehmen verantworten.

Von Dirk Lotze

Remscheid. In dem Großprozess im Landgericht Wuppertal geht es für ihn außerdem um Abläufe nach gleichem Muster in drei weiteren Bundesländern. Den Vorwürfen zufolge stellte der Mann reihenweise Scheinrechnungen über mehrere Millionen Euro aus, denen keine realen Lieferungen zugrunde lagen. Mit den Unterlagen hätten Komplizen die jeweils angeblich enthaltene Umsatzsteuer mit ihren Finanzämtern abgerechnet. Allein in dem Remscheider Fall soll der Mann 1,53 Millionen Euro bar als Bezahlung für die kriminellen Dienste bekommen haben. Die Steuern fordert das Finanzamt nun von ihm. Ende Oktober 2023 erließ die Justiz Haftbefehl, gefasst werden konnte er fünf Wochen später. Seitdem sitzt der 47-Jährige in Untersuchungshaft.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft: Seit Mai 2017 habe der Mann seine teils insolventen Firmen benutzt, um Scheinrechnungen zu produzieren. In Remscheid ging es um ein Handelsunternehmen, an anderen Orten um Betriebe für Lebensmittel- und Fleischgroßhandel oder sogenannte Quads. Auf den Rechnungen standen angebliche Lieferungen von Paletten oder Gitterboxen. Die Tatorte liegen neben Lüttringhausen in Berlin, in Baden-Württemberg und dem Rhein-Main-Gebiet.

Angeklagter wird von vier Anwälten vertreten

Der Mann hat laut eigenen Angaben Adressen in Wiesbaden und Stuttgart. Zur Verteidigung haben sich vier Anwälte bei Gericht bestellt, drei werden voraussichtlich im Prozess auftreten. Für den ersten Verhandlungstag erschien zunächst allein der Pflichtverteidiger des Mannes. Der Mandant werde später entscheiden, ob er sich zu den Vorwürfen äußert, und fügte hinzu: „Wir haben Schwierigkeiten mit der Abstimmung. Er kann mich aus dem Gefängnis nicht anrufen.“ Es liege an den Vorkehrungen in der Untersuchungshaft. Der Vorsitzende Richter stellte in Aussicht: „Wir klären das.“

Ebenfalls beseitigt werden sollen Schwierigkeiten des Angeklagten mit der Prozessakte. Er habe nicht den aktuellen Stand vorliegen. An einem Tag habe er vier Stunden eine DVD nutzen dürfen, auf der sich die Unterlagen befinden. Zusätzlich brauche er Kontoauszüge, um sich verteidigen zu können. Der Mann erläuterte: „Ich mag nicht, immer ‚bitte, bitte‘ sagen zu müssen.“ Ja, er wisse, dass er die Abläufe im Gefängnis hinnehmen müsse.

Seine Bankpapiere soll der Mann jetzt von der Steuerfahndung erhalten, die mit einem Beamten im Prozess vertreten ist. Das hat das Gericht verfügt. Vorsorglich will der Vorsitzende zwei zusätzliche Verhandlungstage festlegen. Der Prozess soll voraussichtlich bis Mitte Juli dauern.