35 Azubis verstärken den öffentlichen Dienst

OB Mast-Weisz will für den Nachwuchs weiterhin eine Akademie gründen – Stadt Remscheid muss verstärkt ausbilden.

Remscheid. 35 junge Frauen und Männer unterstützen seit August die Remscheider Stadtverwaltung. Es hätten aus Sicht von OB Burkhard Mast-Weisz (SPD) viel mehr Auszubildende sein können. „Wir stoßen aber an unsere Grenzen,“ bedauert er. Es fehle der Platz in den Büros und es gebe kaum noch Kapazitäten bei den Ausbildungsleitern. Denn sie müssen sich in ihren jeweiligen Fachbereichen wie etwa dem Sozialamt auch um das laufende Geschäft kümmern. „Es sind Leistungsträger, die für den Betrieb unerlässlich sind“, betont der Oberbürgermeister, der angesichts einer immer älteren Belegschaft junge Fachkräfte an das Rathaus binden muss. Zahlreiche Kollegen werden in den kommenden Jahren den Ruhestand erreichen. Und schon jetzt ist die Personalnot groß.

Dabei hält Mast-Weisz an seinem Plan fest, eine Akademie für den Nachwuchs ins Leben zu rufen. Dieses Vorhaben wurde durch einen RGA-Beitrag im Herbst 2022 bekannt, was bei manchen Ortspolitikern auf Kritik stieß. Sie bedauerten, von den Plänen aus der Zeitung erfahren zu haben – und nicht in einer Mitteilung der Verwaltung. Das Remscheider Ausbildungs- und Trainingszentrum (RATz), wie das Projekt getauft wurde, soll zwar einen neuen Namen erhalten. „Es wird aber umgesetzt“, betont der OB, der hofft in den kommenden Wochen einen Standort bekanntgeben zu können.

Von den Ursprungsüberlegungen, die Akademie in der ehemaligen Grundschule Honsberg anzusiedeln, ist die Verwaltungsspitze abgekehrt. Das Gebäude wird nun von der Grundschule Kremenholl genutzt, die aus allen Nähten platzt. Der Unterricht in der Ausbildungsakademie soll unter Praxisbedingungen erfolgen. „Wir wollen keine Laborbedingungen“, unterstreicht der OB, der nach einem entsprechenden Ratsbeschluss dafür vier Mitarbeiter einstellen darf.

Sie werden die künftigen Azubi-Generationen betreuen, die in vielfältigen Berufszweigen Rüstzeug für den öffentlichen Dienst erhalten. Doch: Nicht jede Sparte erfreut sich Beliebtheit: „Gerade im technischen Bereich haben wir Probleme, die Stellen besetzen zu können“, berichtet Ausbildungsleiter Lars Fischer. Frei blieben zuletzt Ausbildungen zum Straßenbauer, zur Fachkraft Abwassertechnik und zum Kfz-Mechatroniker.

Auf mehr Interesse stieß der klassische Verwaltungsbereich mit Laufbahnen im mittleren und gehobenen Dienst. Und auch 15 angehende Erzieherinnen und Erzieher für die Kitas konnte die Verwaltung gewinnen. „Drei offene Stellen gibt es noch. Wer Interesse hat, kann sich bei uns melden“, berichtet Fischer. Auch losgelöst vom Einstellungsbeginn 1. August könnten noch Ausbildungsverträge abgeschlossen werden. Allerdings müssten die Azubis dann den Lehrstoff nachholen, den ihnen die Berufsschule vermittelt.