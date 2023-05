200 Gäste kommen zum Klimagipfel

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr erwartet Peter Schniering mit seinen Klima-Architekten mehr als 200 internationale Gäste in Remscheid.

Remscheid. Fünf Prozent der weltweiten CO2-Emissionen stammen aus der Zementindustrie. „Das ist irre viel“, sagt Dr. Peter Schniering, Kopf der Denkfabrik Future Clean Architects in Remscheid. Besonders interessant: 60 Prozent dieser Emissionen entstehen nicht etwa durch fossile Verbrennung bei der Zementproduktion. Das CO2 ist im Kalkstein gespeichert und wird schlicht freigesetzt. Wie lässt sich die Zementproduktion dennoch klimaneutral gestalten? Solchen und weiteren Fragen widmet sich das Cleantech-Festival The Arc 23, was so etwas wie ein Remscheider Klimagipfel ist.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr erwartet Peter Schniering mit seinen Klima-Architekten am 6. und 7. Juni mehr als 200 internationale Gäste in Remscheid. Darunter sind Politiker, Vertreter der Vereinten Nationen und großer Unternehmen sowie kleiner Start-ups. Die Future Clean Architects gGmbH mit Sitz in der Hindenburgstraße sucht im Kampf gegen den Klimawandel nach wissenschaftlich-technischen Lösungen und begleitet diese Lösungen bis zur Marktreife. -ric-