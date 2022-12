16 Millionen Euro fließen in die Hauptschule Hackenberg

Remscheid. Jahrelang musste die Hauptschule Hackenberg auf diese Entscheidung warten, jetzt gehen Sanierung und Erweiterung los. Für 15,9 Millionen Euro wird die Hauptschule fit für die Zukunft gemacht. In einer Sondersitzung des Rates am 22. Dezember (17.30 Uhr, AES-Aula) wird die Investition in den Doppelhaushalt 2023/24 einfließen. Das europaweite Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen, das Dortmunder Architekturbüro Lindner & Lohse mit der Umsetzung betraut. Die umfangreiche Baumaßnahme wird sich über drei Jahre ziehen.