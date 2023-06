1362 Modellautos parken im Esszimmer

Rolf-Peter Bleiss (68) hält seinen einstigen Beruf als Kraftfahrer im Maßstab 1:87 fest.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Seinen einstigen Beruf kann er nun in 1:87 in seine Hosentasche packen: Rolf-Peter Bleiss (68) hat 46 Jahre „auf dem Bock gesessen“, wie er seine Zeit als Kraftfahrer nennt – und auch heute noch hilft der Rentner hier und da für die Spedition August Karthaus und Söhne aus. Er kann es einfach nicht lassen – denn zugstarke Motoren, kräftige Doppelachsen und große Fahrerkabinen sind genau sein Ding.

+ Rolf-Peter Bleiss (l.) besitzt auch einen Trecker: einen MAN Baujahr 61. Damit war er zuletzt beim Treffen der Treckerfreunde. © Roland Keusch

Und das schon sein ganzes Leben. Denn Rolf-Peter Bleiss hat quasi das Kraftfahrer-Gen vererbt bekommen: Auch sein Vater übte diesen Beruf aus. Mit 13 war es um ihn geschehen: Auf dem Schulweg, der von der Nordstraße zur ehemaligen Wilhelm-Harffen-Schule führte, kam er am Markt bei Spielwaren Hock vorbei – und er erstand seine ersten Lkw-Modelle.

Und hörte nicht mehr auf. Heute parken 1362 Modelle im Maßstab 1:87 in den beleuchteten Vitrinen, die das Esszimmer säumen – aber nicht nur Trucks, sondern auch Kräne, Flugzeuge und Autos. Zur Suppe gibt es daher für das Ehepaar Bleiss also stets eine geschmackvolle Beilage.

Seine Lieblingsmarke? MAN – die ist er lange selber gefahren

Darunter sind allein 341 MAN-Modelle. Die Vitrine des internationalen Nutzfahrzeugherstellers ist Rolf-Peter Bleiss’ ganzer Stolz. „Für mich steht MAN einfach für Qualität: ruhiges Fahrverhalten, leise, schöne Aufteilung“, sagt er. Er muss es wissen: Schließlich ist er selbst lange genug MAN gefahren. Nach der Ausbildung zum Lkw-Schlosser bei Flesche – sein Vater leitete hier die Werkstatt – ging er mit 20 Jahren als selbstständiger Fahrer an den Start. Zunächst im Stückgut-Nahverkehr mit einem 7,5-Tonner für Häring, später Schwertransporte für Vöpel. Die Fahrerkabine wurde sein zweites Wohnzimmer – teilweise war er bis zu drei Wochen weg. 120 000 Kilometer fuhr er im Jahr. „Ich könnte Bücher schreiben, was ich da alles erlebt habe.“

+ Den 8000er Büssing, einen Kran- und Pritschenwagen der Firma Völpel aus Remscheid, hat er selbst gebaut. © Doro Siewert

Davon zeugen Fotos und Modelle. Das älteste Modell in den Glasgaragen, die immer im Winter kräftig abgestaubt werden, ist aus den 50ern, das neueste von 2022. Natürlich ist alles nach Jahrgängen sortiert. Es handelt sich aber nicht immer um Originale. Denn der 68-Jährige baut an seinem Schreibtisch in der Esszimmerecke regelmäßig eigene Modelle zusammen – von der Idee bis zur Umsetzung ein echtes Modell Bleiss. „Das war mal eine Uhrendose“, sagt der Knösterer und deutet auf eben jene spezielle Ladung. Apropos pos Ladung: Seiner Frau klaut er aus der Küche gerne Gewürze für die Tieflader. Auch einen Eiswagen von Galandi oder einen alten Kranwagen, einen Büssing 8000, hat er täuschend echt mit viel Ruhe, einer Pinzette, einem Cuttermesser und ganz viel Liebe fürs Detail zusammengesetzt. Oder Schwertransportkräne mit einer derart feinen Beseilung, dass man schon Nerven wie Drahtseile braucht, um hier nichts zu verknoten. Und ein sehr gutes Auge. Den ersten MAN-40-Tonner, den er je als Kraftfahrer gefahren hat, hat er ebenfalls selbst nachgebaut. Großer Lkw im Herzen, der kleine in der Vitrine.

Steinhaus, Hazet, Dirostahl, Mäuler, Spedition Hackenberg, Spedition Fischer oder Vaillant – auch die Lokalmatadore finden hier ihren Platz. Schließlich ist der leidenschaftliche Motorenfan – er hat auch einen MAN-Trecker Baujahr 1961 und ein 125er MZ-Motorrad Baujahr 1979 – gebürtiger Remscheider. Und stolz auf seine Wurzeln.

Und dann wären da noch zwei ganz besondere Lkw: die Hochzeitstrucks. Am 10. Februar 2004 fuhren Rolf und Sigrid mit dem 40-Tonner ins Eheleben – und zwar nicht nur als Modell, sondern in echt. „Ein Vertreter von MAN in Remscheid hat uns diesen Vorführer der Firma Vaillant besorgt. Damit sind wir dann bis zum Standesamt ins Rathaus und zurück.“

Auch auf seine Sigrid hat seine Leidenschaft abgefärbt: Sie ist nicht nur damals mit ihm mitgefahren, wenn er wieder eine Tour nach Italien hatte – allein die ist er zwölf Jahre für Weyand in Wermelskirchen gefahren –, sondern sie sammelt sogar selbst: Formel-1-Wagen von Michael Schumacher.

Jetzt wächst die Sammlung nur noch langsam – die Vitrinen sind voll. Für kein Geld der Welt würde Bleiss seine Schätzchen abgegeben, gefragt wurde er oft. „Hier geht nichts raus.“

Trecker sehen

Rolf-Peter Bleiss ist zwar kein Mitglied bei den Treckerfreunden Remscheid, kommt aber bei gutem Wetter gern dazu. Das nächste Mal sind die Trecker zu sehen am 24. und 25. Juni bei der 6. Historische Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr Eipringhausen in Wermelskirchen.