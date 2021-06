Schlangen vor der JVA: 1500 wollen zum Basar in den Knast

JVA Lüttringhausen

+ Die von den Strafgefangenen hergestellten Weihnachtsmänner und Engel waren ebenso begehrt wie Holzhäuser und kleine Skulpturen.

Die JVA in Lüttringhausen hatte zum Adventsmarkt eingeladen. Die ersten Besucher standen ab 8 Uhr in der Schlange.

Von Doris Stürmer

Der Weihnachtsbasar der Justizvollzugsanstalt (JVA) an der Lüttringhauser Masurenstraße ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Jahr für Jahr kommen zum Basar rund 1500 Menschen in den Knast. Am Samstag waren die ersten schon um Viertel vor acht da. Als sich sich um neun das Tor öffnete, stand schon eine lange Schlange wartend davor.

Die Besucher schauen, staunen, kaufen, nehmen noch ein Glas Honig von den Knastbienen mit und verschwinden wieder. Ab 14 Uhr ist Ruhe. Schon mancher „Hergeloopener“ hat „em Dorp“ zu hören bekommen: „Da musst Du dann mal hin. Da gibt es Sachen, die weißt Du sonst nirgendwo zu finden. Und 1a Qualität..“. Meist kommt diese Info mit Verschwörermiene rüber, so als würde ein echtes Geheimnis preis gegeben.

+ Jeder Besucher muss zunächst durch die Einlasskontrolle. Deshalb bildeten sich zum Weihnachtsbasar lange Schlangen vor dem Eingang zur JVA Lüttringhausen. © Roland Keusch

Tatsächlich ist der Weihnachtsbasar in der JVA etwas ganz Besonderes, und das Angebot in den Werkstätten auf dem großen Anstaltsgelände hinter den dicken Mauern unterscheidet sich von alle Weihnachtsmärkten, die man so kennt. „Alles, was hier angeboten und verkauft wird, ist von den Inhaftierten angefertigt worden,“ sagte die Leiterin der JVA, Katja Grafweg. Zur JVA gehören unter anderem eine Schreinerei, eine Schlosserei, die Schuhmacherwerkstatt und eine Schneiderei. Alles befindet sich auf dem Gelände an der Masurenstraße.

+ JVA-Leiterin Katja Grafweg zeigt Holzarbeiten, die die Insassen gefertigt haben. © Roland Keusch

Zum Weihnachtsbasar stehen die Türen der Betriebe für alle Besucher offen. Die handwerklich hergestellten Stücke sind zum Verkauf ausgestellt und mit Preisschildern versehen. „Die Strafgefangenen, die die Sachen angefertigt haben, gehören alle zum geschlossenen Vollzug“, erläuterte die JVA-Chefin. Mit den Besucherströmen, auf dem Anstaltsgelände, kämen sie nicht in Kontakt. „Für sie ist dies ein Samstagvormittag wie alle anderen Samstagvormittage auch. Sie bleiben in ihren Hafträumen.“ Vorbereitet aber haben die Häftlinge selbst den Basar. Und wenn die Besucher weg sind, geht es für sie ans Aufräumen. Während des Basars sind in erster Linie die JVA-Mitarbeiter Ansprechpartner.

Ein besonderer Platz beim Weihnachtsbasar gehört den Arbeiten der Gefangenen, die zur Arbeitstherapie gehen. „Das sind zur Zeit 16 Männer“, sagte Grafweg. Vorwiegend arbeiten sie dort mit Holz. Aber es gehe gar nicht darum, Schreiner auszubilden oder erstklassige Arbeiten zu fertigen. Bei der Arbeitstherapie seien Leute, die keine Tagesstruktur kennen. „Jeden Morgen pünktlich zur Arbeit zu erscheinen und acht Stunden lang konzentriert bei der Sache bleiben, das haben die nie gelernt.“ Hier, hinter Gittern, werde es gelehrt, unterstützt von geschulten Therapeuten. „Wer hier dann entlassen wird, hat nicht nur draußen eine Unterkunft, sondern auch die Möglichkeit zu arbeiten.“ Das sei Ziel des Strafvollzugs, erklärte Grafweg. Wer die Arbeitstherapie erfolgreich abgeschlossen habe, und noch nicht entlassen werde, finde Arbeit in einer der zahlreichen Betriebe. Die Inhaftierten werden für ihre Arbeit entlohnt.

Vom Verkaufserlös des Weihnachtsbasars allerdings profitieren die Insassen nur sehr indirekt. Das Geld fließt in den Haushalt des Landes NRW.

1906 wurde das „königliche Gefängnis zu Lüttringhausen“ eröffnet. Heute sind dort 535 Inhaftierte im geschlossenen Strafvollzug, 240 im offenen. Zur Zeit, versicherte Grafweg, sei die JVA nicht überbelegt. „Ein bisschen geht noch.“