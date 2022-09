100 Beamte im Einsatz - Polizeirazzia im Rockermilieu

Auch in Remscheid

+ © Roland Keusch (Symbolfoto) Die Polizei war im Großeinsatz © Roland Keusch (Symbolfoto)

Das Innenministerium hat die Rocker-Gruppierung „United Tribuns“ verboten. In neun Bundesländern fanden am Morgen Durchsuchungen statt. Auch ein Clubheim in Remscheid wurde durchsucht.

Remscheid. Bei einer Polizeirazzia im Rockermilieu ist auch ein Clubheim in Remscheid durchsucht worden. Landesweit bekamen am Morgen 38 Clubs unerwarteten Besuch von der Polizei. Mehrere hundert Beamte befanden sich im Einsatz.

Die rockerähnliche Gruppierung „United Tribuns“ wurde wegen krimineller Machenschaften verboten. „Mitglieder der Gruppierung ‚United Tribuns‘ haben schwerste Straftaten begangen: Sexualstraftaten, Menschenhandelsdelikte und versuchte Tötungsdelikte“, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Mittwoch. Am Morgen fanden nach Angaben des Bundesinnenministeriums im Zusammenhang mit dem Verbot Durchsuchungen in neun Bundesländern statt.

