GGS Reinshagen stoppt die Elterntaxis

In Reinshagen wurden die Elterntaxis aus dem Schimmelbuschweg weitgehend verbannt. Vor dem Schulgebäude regiert der Fußverkehr.

Ausschuss lobt Schule für Erfolgsmodell im Straßenverkehr. Hartnäckigkeit führte zum Ziel.

Von Andreas Weber

Nervige Elterntaxis beschäftigen Schulen und Ordnungshüter seit Jahren. Die Grundschule Reinshagen hat das Verkehrsproblem in den Griff bekommen.

Im Schulausschuss schilderte die kommissarische Schulleiterin Jasmin Steinhaus eine Erfolgsgeschichte, die als Modell für Remscheid gelten könnte. Hartnäckig und mit einer Protestaktion wurden all die Eltern der 301 Schüler erzogen, die ihre Sprösslinge vor dem Schuleingang im Schimmelbuschweg abgeliefert und gefährliche Situationen beim Einparken und Rangieren heraufbeschworen hatten. Steinhaus schilderte bei der Sitzung im EMA-Gymnasium, wie die Autofahrer überzeugt wurden, ihre Kinder ein gutes Stück vor der GGS Reinshagen in Parallelstraßen rauszulassen.

„Das Wichtigste war, dass Schulpflegschaft, Schulkonferenz und Lehrer alle an einem Strang zogen.“ Der Unfalltod eines achtjährigen Mädchens in Mönchengladbach Anfang Dezember 2018 hatte dafür gesorgt, dass alle Beteiligten ihre Anstrengungen intensivierten. „Zuvor hatten wir das Thema bei den Eltern immer wieder angesprochen, Banner aufgehängt, nichts fruchtete jedoch. Andere Schulen kennen das“, erklärte Steinhaus den Schulvertretern und Kommunalpolitikern.

Eine große Demo vor dem Schuleingang mit allen Schülern am 11. März diesen Jahres brachte bei Schneeregen den Durchbruch, dass die Reinshagener Grundregel eingehalten wird: „Keine Elterntaxis vor der Schule. Trauen Sie Ihrem Kind zu - mit Hilfe der Elternlotsen - die letzten 200 Meter bis zum Schulhof alleine zu schaffen oder gehen Sie das letzte Stück zu Fuß mit.“ Auf den frühmorgendlichen Protest, der von kräftigen Buhrufen gegen Mamas und Papas begleitet war, die sich vor die Tür mit ihrem Vehikel trauten, folgte eine vierwöchige Testphase, bei der Eltern ihren Kindern an schwierigen Knotenpunkten über die Straße halfen.

Belobigungen der Schüler, die zu Fuß marschieren, folgten. Lehrer verteilten „Sternchensticker“. Das Problem gilt in Reinshagen als gelöst. „Wir haben einen Schülerlotsendienst eingerichtet. Nahezu alle Kinder werden an alternativen Halteplätzen rausgelassen. Zwei Eltern-Kind-Haltestellen sollen noch kommen“, zählte Jasmin Steinhaus zufrieden auf.

Die Reinshagener wollen Rückfälle nicht dulden. „Zurzeit sind keine Aktionen nötig. Sollte sich im Herbst was ändern, gehen wir wieder auf die Straße“, versprach Steinhaus. Von allen Seiten prasselte Lob auf die Schulleiterin ein. „Großes Kompliment“, meinte Vorsitzender Kai Kaltwasser (CDU) zu diesem „wertvollen Tagesordnungspunkt“.

Dezernent Thomas Neuhaus erinnerte daran, dass die GGS Reinshagen mit ihrem rigorosen Vorgehen ein Gewinner beim Schulpreis von RGA und Volksbank gewesen sei. Jutta Velte (Grüne) erklärte: „Mich beeindruckt, dass sie nicht nachgelassen haben. Sie haben der schulischen Stadtgesellschaft ins Gewissen geredet.“ Schulrätin Brigitte Dörpinghaus bat Steinhaus, ihr Vorgehen bei der nächsten Schulleiterkonferenz vorzustellen, um Nachahmer zu animieren.

SCHÜLERLOTSEN CDU-ANFRAGE Zwar wurde das Anliegen, Langzeitarbeitslose über Fördermittel als Schülerlotsen einzusetzen, von der Verwaltung als nicht praktikabel erachtet, dennoch stieß die Idee auf breite Resonanz im Schulausschuss. Alexander Schmidt (CDU) hatte zuvor erläutert, dass die Lotsen nicht nur aus der Elternschaft kommen müssen, wie an einigen Remscheider Grundschulen schon üblich, sondern auch Arbeitsplätze für SGB II-Empfänger eingerichtet werden können. Der Ausschuss gab der Verwaltung auf den Weg, die Kalkulation für den Einsatz Langzeitarbeitsloser zu überprüfen. Das Ergebnis wird am 13. November vorgestellt.

Mehr für die Sicherheit der Schulkinder will derweil die CDU tun. Die Anfrage, Schülerlotsen an Schulen durch Langzeitarbeitslose über Fördermittel nach § 16 i des Sozialgesetzbuches II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) zu rekrutieren, scheiterte am Veto der Verwaltung, die davon ausgeht, dass der Umfang einer Schülerlotsentätigkeit täglich 30 bis 45 Minuten nicht überschreite. Wöchentlich ergäbe dies vier und im Monat 17 Stunden. Dies reiche nicht aus, so die Beigeordnete Barbara Reul-Nocke, „um ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu begründen.“