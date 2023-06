Neue Kita sieht goldenen Zeiten entgegen

Remscheid. Ein goldenes Zeitalter beginnt am Tannenhof. Am 1. August wird auf dem riesigen Stiftungs-Gelände an der Remscheider Straße die zweite Kita eröffnen. Die fünfzügige Einrichtung für 100 Kinder wird nach dem Baubeginn im Frühjahr 2021 mit einjähriger Verspätung schrittweise eingeweiht. Im Sommer erfolgt die Bauabnahme, im August zieht die erste Gruppe ein. Drei Mitarbeiterinnen wurden dafür eingestellt.