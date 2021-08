Regen und Wärme belasten den Weihnachtsmarkt

Durchwachsene Bilanz

Betreiber des Weihnachtsmarkts zieht durchwachsene Bilanz. Vorbereitung für 2019 läuft bereits.

Von Leon Hohmann

An den Besucherrekord aus dem vergangenen Jahr wird der diesjährige Weihnachtstreff wohl nicht anschließen, meint Schausteller Marcel Müller. Grundlegend sei sein Fazit durchwachsen. Im Vergleich zu anderen Märkten könne man aber zufrieden sein.

2013 hat Müller den Markt übernommen, der bis ins letzte Jahr Wintertreff hieß. Seit dem 16. November haben die Eisbahn und die Weihnachtsbuden auf dem Platz vor dem Rathaus geöffnet. Am Sonntag endet der Treff mit einem großen Abschlussfeuerwerk. Dieses soll gegen 19 stattfinden – auch bei Regen. Angekündigt ist aber nur leichter Nebel. Für dieses Event wurde die große Glühweinbude neben der Eisbahn um zwei Zelte erweitert.

Der Regen begleitete die Schausteller um Marcel Müller ab der zweiten Woche und während der gesamten Adventszeit. „Bei Regen geht niemand aufs Eis“, sagt er. Auch sonst kämen dann weniger Besucher. Das merkt der Schausteller unter anderem an der Besucherzahl, die wohl unter der Rekordzahl von 200 000 Besuchern bleiben wird, die 2017 zum Wintertreff kamen. Auch der Umsatz werde deswegen rückgängig sein im Vergleich zum Vorjahr. „Ich bin mir sicher, dass es nicht an unserem Programm liegt, sondern am Wetter.“

„Vor allem die Energiekosten für die Eisbahn reißen ein kleines Loch“, meint Müller. Denn durch die milden Temperaturen müsse die Bahn häufiger hergerichtet und länger gekühlt werden. „Das Risiko war uns bewusst“, sagt er. Man sei aber gut aufgestellt durch die guten vergangenen Jahre. Zudem seien die ersten, schönen Tage des Weihnachtstreffs ein kleiner Ausgleich für die verregnete Zeit.

Ausgetauscht hat sich Müller mit Kollegen und Familienmitgliedern, die auch Weihnachtsmärkte ausrichten. Hört er deren Fazit, kann er noch ganz zufrieden sein. „Die haben 50 bis 60 Prozent Umsatzeinbußen auf ihren Weihnachtsmärkten im Bergischen. So schlimm ist es bei uns nicht.“ Konkrete Zahlen kann der Schausteller noch nicht nennen. Erst wenn alles vorbei ist und die Stände abgebaut sind, stellt er die Schlussbilanz auf.

Dies wird erst nach Weihnachten passieren, auch wenn der Treff am Sonntagabend endet. „Heiligabend verbringen wir auch bei unseren Familien“, sagt Müller. Spätestens am 27. Dezember werden die Schausteller anfangen, alles einzupacken. Die Übergabe des Theodor-Heuss-Platzes werde spätestens am 3. Januar stattfinden.

Vorbereitungen für den nächsten Weihnachtstreff haben begonnen

Schon jetzt kümmert sich Marcel Müller um die Vorbereitungen für den nächsten Weihnachtstreff. Sein Vertrag mit der Stadt Remscheid läuft bis 2022.

DATEN UND FAKTEN EISBAHN Auf 700 Quadratmetern können die Remscheider Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen. Die Anlage wird von der Sparkasse und der EWR gesponsert. Rundherum sind knapp 40 Buden aufgebaut, meist mit einem gastronomischen Angebot.

Fest steht schon jetzt, dass es auch 2019 eine Eisbahn geben wird. „An der Größe werden wir nichts verändern.“ Natürlich werde es drumherum auch wieder die Weihnachtsbuden geben. Die Details hat der Schausteller aber noch nicht geplant. Bis dahin sind es aber noch knapp zwölf Monate. Heute und Morgen stünden noch einmal zwei besucherstarke Tage für die Schausteller an. Und auch das Wetter soll wenigstens ein wenig besser werden.