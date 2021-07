Referat wird simultan übersetzt

Vortrag

+ © Roland Keusch Sohail Zabihi, Vorsitzender des Deutsch-Iranischen Freundeskreises. © Roland Keusch

Deutsch-Iranischer Freundeskreis lädt zum Vortrag über persischen Wissenschaftler ein.

Von Sabine Naber

„Zwischen Orient und Okzident“ hat der Psychologe Christian Henrichs seinen Vortrag überschrieben, zu dem der Deutsch-Iranische Freundeskreis am Freitagabend in die Volkshochschule an der Elberfelder Straße einlädt.

In seinem Referat geht es Henrichs darum, den persischen Wissenschaftler Nossrat Peseschkian vorzustellen und einen Einblick zu geben in sein heute weltweit verbreitetes Konzept der Positiven und Transkulturellen Psychotherapie, in die er auch Kultur und Zeitgeist einbezogen hat. Denn er war überzeugt, dass emotional bedeutsame Themen wie Freiheit und Bindung, Schuld und Scham, Identität oder auch der Sinn des Lebens nur dann praktisch bearbeitet werden können, wenn auch die kulturellen Bedingungen berücksichtigt werden.

Auch Antworten, die die unterschiedlichen Kulturen auf zentrale Fragen des Lebens wie Partnerwahl, Krankheit oder auch der Umgang mit Geld, werden gegeben. An diesem Abend wird es im Vortragsraum eine sogenannte Insel geben, an dem der Vortrag von Henrichs simultan übersetzt wird. „Das Problem, die Texte unserer regelmäßig stattfindenden Vorträge übersetzen zu müssen, hatten wir nie, weil die Iraner, die hier leben, integriert sind“, sagt Sohail Zabihi. Jetzt aber bemüht sich der Vorsitzende auch der jungen Generation, die durch die Flüchtlingsbewegung nach Remscheid gekommen ist, die Ziele des Freundeskreises, der sich vor 15 Jahren gegründet hatte, nahe zu bringen, ihnen so bei der Integration zu helfen.

„Zweck unseres gemeinnützigen Vereins ist die kulturelle Förderung und die Pflege des interkulturellen Dialogs. Wir unterstützen kulturelle und soziale Einrichtungen durch Spenden. In Remscheid beispielsweise die Ärztliche Kinderschutzambulanz, im Iran eine Krebsklinik“, sagt Zabihi und betont, dass der Freundeskreis parteipolitisch unabhängig sowie religiös und weltanschaulich neutral ist.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr, Eintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.