„Die perfekten Morde werden gar nicht erst entdeckt“

Prof. Dr. Klaus Püschel in einem Sektionsraum des Instituts für Rechtsmedizin am Uni-Klinikum Hamburg.

Der Rechtsmediziner Klaus Püschel hatte schon viele Leichen auf seinem Seziertisch. Er spricht über perfekte Morde und wie Justizirrtümer aufgedeckt werden.

Bergisches Land. Der Tod ist bei seiner Arbeit sein ständiger Begleiter. Prof. Dr. Klaus Püschel ist weltweit als Rechtsmediziner und Forensiker tätig und war an der Untersuchung vieler spektakulärer Kriminalfälle beteiligt. In Solingen ist er im September mit einem Vortrag im Lumen zu Gast.

Herr Prof. Püschel, gibt es eigentlich den „perfekten Mord“?

Prof. Dr. Klaus Püschel: Eindeutig ja. Die perfekten Morde sind vor allem die, die gar nicht erst entdeckt werden. Die häufigste Ursache dafür ist eine unzureichende Untersuchung des Toten im Rahmen der Leichenschau. An erster Stelle wäre da als Todesursache eine Überdosis Gift zu nennen, das man durch die äußere Leichenschau nicht feststellen kann. Zu einer verlässlichen Diagnose kann man da nur kommen, wenn man den Leichnam mittels Sektion untersucht und chemisch-toxikologische Untersuchungen durchführt. Zum anderen gibt es sehr spurenarme Vorgehensweisen bei der Tötung wie beispielsweise das Ersticken mit einem Kopfkissen, wobei das Opfer außerdem vorher handlungsunfähig gemacht wurde.

Wie hoch schätzen Sie den Anteil der Tötungsdelikte ein, die unentdeckt bleiben?

Püschel: Laut Dunkelfeld-Schätzungen dürfte das in etwa jeder zweite Fall sein. Gleichzeitig relativiert sich die hohe Zahl dadurch, dass wir in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern relativ wenige Tötungsdelikte haben – unter 1000 jährlich. Ein Beispiel zum Vergleich: Am 3. Januar gibt es in Mexiko schon so viele Tötungsdelikte wie bei uns im gesamten Jahr.

Justizirrtümer sind selten, aber sie kommen in Deutschland häufiger vor als man denkt.

Den unentdeckten Tötungsdelikten stehen Justizirrtümer gegenüber, bei denen Menschen zu Unrecht verurteilt werden. So wurde kürzlich ein Mann in München von dem Vorwurf freigesprochen, eine Seniorin in der Badewanne ermordet zu haben – nach 13 Jahren im Gefängnis...

Püschel: Ich habe gemeinsam mit der Anwältin des Angeklagten in dem Fall an einer Strategie durch die Einholung neuer Gutachten gearbeitet, wie das Urteil wegen Mordes zu Fall gebracht werden kann. In diesem Fall mussten wir mit Gutachten bezüglich der Thermodynamik und zur Errechnung des Todeszeitpunkts arbeiten, außerdem mit einer völlig neuen Computersimulation des Sturzes in der Badewanne. Letztlich haben die neuen Gutachten zu einer Rekonstruktion des Falls geführt – mit dem Ergebnis, dass es sich um einen Unfall gehandelt haben muss und die Frau in der Badewanne gestürzt ist. So kam es zu einem Freispruch erster Klasse wegen erwiesener Unschuld.

Lesen Sie auch Vermisstenfälle im Bergischen Land: Leonies Schicksal bleibt ungewiss Vermisstenfälle im Bergischen Land: Leonies Schicksal bleibt ungewiss Mordermittler greifen Cold Cases im Bergischen auf Mordermittler greifen Cold Cases im Bergischen auf

Ist so ein gravierender Justizirrtum ein Ausnahmefall?

Püschel: Grundsätzlich ja. Aber leider kommen solche Ausnahmefälle immer wieder vor. Meistens laufen sie nach einem ähnlichen Schema mit gleichartigen Fehlern und Versäumnissen ab. Deswegen sind solche Justizirrtümer aus meiner Sicht auch vermeidbar. Solche Fälle sind selten, aber dennoch häufiger als man in Deutschland denkt.

Wie lange können DNA-Spuren heute gesichert werden?

Püschel: DNA-Spuren halten sehr lange. Wenn das Material entsprechend gelagert ist, zum Beispiel in der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft, halten sich Spuren an Kleidungsstücken oder an Folien mehrere Jahrzehnte lang. DNA zerfällt nur dann, wenn sie Witterung oder Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Auch Reinigung oder Desinfektion können sie zerstören. Trocken gelagert ist DNA ein sehr stabiles Molekül.

Erst vor kurzem wurden in einem Solinger Garten Knochenstücke gefunden, die zu einem Vermisstenfall aus Hamburg gehören.

In Ihrem Vortrag in Solingen werden Sie sich mit schweren Sexualstraftaten beschäftigen. Welche Vorteile hat die moderne DNA-Technik für Vergewaltigungsopfer?

Püschel: Es gibt ja das System der anonymen Spurensicherung, das wir hier in Hamburg erstmals konkret vorgeschlagen haben (und das es in Solingen am Klinikum gibt, Anm. d. Red). Die Opfer können sich so in Ruhe überlegen, ob sie sich dem Stress eines Ermittlungs- und eines Gerichtsverfahrens aussetzen wollen – auch in Situationen, in denen der Täter aus dem persönlichen Umfeld kommt. Diese anonyme Spurensicherung ist sehr sinnvoll, denn sie ermöglicht Opfern, eventuell noch Monate oder Jahre nach einer Tat Anzeige zu erstatten. Das ist eine sehr positive Errungenschaft für die betroffenen Frauen.

Wie wird sich die Kriminaltechnik in den kommenden Jahren weiterentwickeln?

Püschel: Zunächst muss man sagen, dass in den letzten Jahrzehnten extreme Fortschritte gemacht wurden, insbesondere in der DNA-Technologie. Wurden früher etwa durch Blut relativ große Mengen an Spuren benötigt, kann man heute schon anhand eines einzelnen Haares nachweisen, von welcher Person dieses Haar stammt. Man kann inzwischen kleinste Substanzen nachweisen bis hin zu Giften, die von Geheimdiensten verwendet werden. Dazu braucht man allerdings spezielle Labore. Wenn ein Stück Gift von der Größe eines Zuckerstücks in ein Schwimmbad geworfen und eine Probe entnommen wird, können wir feststellen, welche Substanz dort reingeworfen wurde. Bei der Untersuchung des Toten haben wir immer neue mikroskopische Methoden entwickelt, um immer kleinere Strukturen nachweisen zu können. Und wir haben mit der Computertomographie eine detaillierte Bildgebungstechnik entwickelt, um einen Körper zu untersuchen, ohne ihn aufzuschneiden. Diese Methoden werden in den kommenden Verfahren weiter perfektioniert werden.

Zur Person

Klaus Püschel ist Professor für Rechtsmedizin und leitete bis 2020 das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Der 71-Jährige ist weltweit als Forensiker und Gutachter im Einsatz und obduzierte unter anderem 1987 die Leiche des CDU-Politikers Uwe Barschel, der damals unter mysteriösen Umständen tot in einer Badewanne aufgefunden worden war.

Der Termin

Mit seiner Show „Sex & Crime“ ist Prof. Dr. Klaus Püschel am Sonntag, 17. September, um 16 Uhr im Lumen Solingen, Mühlenplatz 1, zu Gast und rekonstruiert reale Kriminalfälle. Karten gibt es im Internet für 29,90 Euro pro Person.

sg.das-lumen.de