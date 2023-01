Realschule öffnet ihre Türen

Die Albert-Schweitzer-Realschule (ASR) lädt am Samstag, 21. Januar (11 bis 13.30 Uhr), zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Schule stellt ihr Gebäude in der Hackenberger Straße 105 vor, die Lehrer, den Unterricht, ihr Programm und die Bildungslandschaft Lennep, in die die ASR mit dem Rögy und der Hauptschule eingebettet ist. Der Infovormittag wendet sich an die Viertklässler, die Anfang August die Klasse 5 im Schuljahr 2023/24 besuchen werden. Die Erprobungsstufe zu Beginn umfasst die Jahrgangsstufen 5 und 6. Sie gilt als pädagogische Einheit, dazwischen findet keine Versetzung statt. „Wichtig ist uns, dass die Klassenlehrer in besonderem Maße als Bezugsperson für die Kinder und Ansprechpartner für die Eltern da sind“, erklärt Schulleiter Thorsten Schmalt. -AWe-