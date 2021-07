VRR reagiert mit Express-Linie

Verkehr

+ © Oliver Berg/ dpa Der Schienenersatzverkehr soll während der Sperrung der Bahnlinien in den Sommerferien ausgeweitet werden. Allerdings soll der Müngstener (S 7) nicht öfter fahren. Stündlich soll zwischen Wuppertal und Solingen ein Schnellbus pendeln. © Oliver Berg/ dpa

Auf Kritik nach der Bahnsperrung in Wuppertal wird reagiert. Fachleute wollen nachjustieren.

Von Philipp Müller

Der Einbau eines neues elektronischen Stellwerks führte bereits in den Osterferien dazu, dass Wuppertal vom Schienennetz der Bahn abgekoppelt wurde. Der Schienenersatzverkehr (SEV) per Bus führte zu viel Kritik in den betroffenen Städten und bei den Pendlern im Bergischen Städtedreieck und darüber hinaus. Ralf Dammann, der Leiter der Abteilung Angebote und Infrastruktur des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR), kündigte für die kommende Sperrung während der Schulferien an, dass eine Express-Buslinie zwischen den Hauptbahnhöfen Solingen und Wuppertal eingerichtet werden soll. Entsprechende Ideen, dies auch zwischen Düsseldorf und Wuppertal alle 15 Minuten einzurichten, sind in der Planungsphase. Dagegen machte der Experte des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr wenig Hoffnung, dass die S 7 zwischen Wuppertal über Remscheid bis nach Solingen öfter fahren werde. Es fehlt offenbar an entsprechenden Zügen.

Dammann sprach in der öffentlichen Sitzung des Verkehrs- und Planungsausschusses des VRR im Rathaus Duisburg. Der VRR organisiert und führt den SEV auf eigene Rechnung durch und hat es daher in der Hand, ob und wie der SEV zur Zufriedenheit der Kunden läuft.

Die von der Sperrung betroffenen Städte hatten auf die Sondersitzung gedrängt. Im nichtöffentlichen Teil kamen die Kritikpunkte bereits vorab auf den Tisch. So forderte die SPD-Fraktion der Bezirksvertretung Wuppertal-Vohwinkel eine Expressbusverbindung vom Bahnhof Vohwinkel zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Solinger Grünen wünschen eine Stärkung der S 7 und haben dazu einen Antrag im Rat eingereicht. Auch in den Verwaltungen von Remscheid, Wuppertal und Solingen wurde Kritik gesammelt und an den VRR übermittelt, berichtete Solingens Stadtdirektor Hartmut Hoferichter. Zusammengefasst geht es um überfüllte Busse auf den Express- und SEV-Linien, lange Fahrtzeiten, Ausstattung der Haltestellen, Kennzeichnung der Busse und fehlendes Personal, das die Bahnkunden betreut.

Solche „Reisenden-Lenker“ habe Dammann hinter verschlossenen Türen des Ausschusses für die Hauptbahnhöfe zugesagt, war aus Teilnehmerkreisen zu hören. Und um die Fahrtzeiten zu verkürzen, wird es eine neue Express-Linie zwischen den Solinger und Wuppertaler Hauptbahnhöfen geben – im Stundentakt.

Direktverbindung Düsseldorf – Wuppertal soll Pendlern helfen

Für die Expresslinie Wuppertal-Düsseldorf habe ein Arbeitskreis aus den Städten und der IHK auch das Sonnborner Ufer in Wuppertal als Haltepunkt ins Gespräch gebracht. Für die kommende Sitzung des VRR-Ausschusses am 28. Juni kündigte Dammann umfangreiche Lösungen an. Dazu wird aber voraussichtlich nicht der Wunsch der Remscheider und Solinger gehören, die Linie der S 7 auszuweiten. Da mangele es, so will der Solinger Grüne Dietmar Gaida erfahren haben, an zusätzlichen Dieselzügen, die auch die Müngstener Brücke passieren könnten. Dafür versprach Dammann auf den Expresslinien klimatisierte Busse.

BAHNARBEITEN ANLASS Eine 14 Kilometer lange Strecke zwischen Gruiten und Unterbarmen muss für das neue elektronische Stellwerk (ESTW) in den kommenden Sommerferien erneut gesperrt werden. NAHVERKEHR Die Züge fallen zwischen Düsseldorf Hbf und Wuppertal-Oberbarmen (RE 4, RE 13) sowie zwischen Solingen und Wuppertal-Oberbarmen (RE 7, RB 48) aus. Im S-Bahn-Verkehr entfallen die Züge in den Abschnitten Wuppertal Hbf – Wuppertal-Oberbarmen (S 7).

Dass in den Bussen auch die Haltestellen angesagt werden, steht auch auf der Wunschliste in den Städten. Zudem sollen die Reisenden-Lenker auch Tickets verkaufen. Die Expresslinien sollen nur Sitz- und keine Stehplätze haben.