RE 47 fährt vier Wochen lang nur eingeschränkt

Wegen Bauarbeiten

Die Einschränkungen gelten ab dem 29. Juli.

Remscheid. Bauarbeiten schränken den Bahnverkehr nach Düsseldorf für vier Wochen ein. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr teilte mit, dass der Regionalexpress 47 von Samstag, 29. Juli, bis Freitag, 25. August, jeweils von 6 bis 20 Uhr zwischen Solingen-Hauptbahnhof und Düsseldorf-Hauptbahnhof ausfällt. Stattdessen fahren von Ohligs nach Düsseldorf Expressbusse ohne Zwischenhalt.

Wer an Zwischenhalten aussteigen will, soll die S-Bahn 8 nehmen, bei der es aber auch Einschränkungen gibt. Sie fährt in dieser Zeit nur im 30-Minuten-Takt. ate