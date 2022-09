Polizei stürmt zwei Rocker-Clubheime

United Tribuns trafen sich an Treppenstraße und Honsberger Straße – Ermittler durchsuchten auch Wohnungen

Remscheid. An jedem ersten Samstag im Monat war Open-House-Party im Clubheim an der Treppenstraße. Die United Tribuns baten zum geselligen Abend. „Jeder ist herzlich willkommen“, teilte das „Chapter Remscheid“ auf seiner Facebook-Seite im Internet mit: „Würden uns über neue Mitglieder freuen.“ Doch das Feiern dürfte den „Members“ der „Bruderschaft“ vorerst vergangen sein. Auf das Verbot der rockerähnlichen Gruppierung durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) standen am Morgen schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei vor zwei Clubhäusern und vier Wohnungen in Remscheid.

Zeitgleich um 6 Uhr schlugen die Beamten zu. In der Treppenstraße 2, wo sich bis 2016 der 12 Inch Club befand, hatten die United Tribuns einen ihrer Treffpunkte eingerichtet. Ein weiterer befand sich in der Honsberger Straße. Auf Fotos im Internet posieren Männer in Lederkutten, die ihre Muskeln zeigen, Geburtstag oder die Aufnahme neuer Mitglieder feiern. Die Facebookseite der Tribuns hat 624 Follower.

Öffentlich traten die United Tribuns in Remscheid bislang nicht in Erscheinung. Das blieb auch am Mittwoch so. Kontaktversuche des Remscheider General-Anzeigers mit der Bitte um eine Stellungnahme blieben unbeantwortet. Das gilt allerdings auch für die Frage, welche konkreten Vorwürfe die Strafverfolgungsbehörden gegen die Mitglieder in Remscheid richten.

United Tribuns werden Zuhälterei, Menschenhandel, Betrügereien und Drogenhandel vorgeworfen

„Die United Tribuns stellen sich nach außen als eine Bruderschaft mit Affinität zum Kampfsport und Fitnessmilieu dar“, schreibt das Bundesinnenministerium in Berlin. Tatsächlich gehe eine „Vielzahl teilweise schwerster Straftaten“ auf das Konto der deutschlandweit in 13 „Chaptern“ organisierten Rockergang: „Dazu zählen verschiedene Körperverletzungs- und versuchte Tötungsdelikte.“

+ In der Honsberger Straße hoben die Ermittler einen weiteren Treffpunkt der United Tribuns aus. © Roland Keusch

Als Hintergrund nennt das Ministerium gewalttätige Auseinandersetzungen zum Beispiel mit konkurrierenden Rockergruppen wie den Hells Angels. Anders als für die Höllenengel spielen Motorräder für die vereinten Tribune lediglich eine untergeordnete Rolle. Doch üben sie nach Erkenntnissen der Polizei die gleichen Geschäfte aus. Zuhälterei, Menschenhandel, Betrügereien und Drogenhandel zählen dazu.

Seit Mittwoch sind sowohl der Gesamtverein als auch die 13 Teilorganisationen verboten. Die Verbotsverfügung überreichte die Polizei den Remscheider Mitgliedern am Mittwoch bei einem ihrer Hausbesuche. Dabei kam es nach Mitteilung der Polizei Düsseldorf, die den Einsatz leitete, zu einer Reihe von Beschlagnahmen.

„Waffen, Kutten, Datenträger und Embleme standen im Mittelpunkt der Durchsuchungen“, berichtet Raimund Dokter, Sprecher des Düsseldorfer Polizeipräsidiums. Die Ermittler hoffen, verschiedene Straftaten aufklären zu können. Nach dem Verbot dürfen die Zeichen der Tribuns zudem nicht mehr getragen werden.

Das Bergische Land stellte bei der Polizeiaktion einen Schwerpunkt dar. So befanden sich allein 19 von 38 Objekten, die die Polizei durchsuchte, im Städtedreieck. In Remscheid waren es sechs, in Solingen zwei, in Wuppertal elf. Auch drei Adressen in Radevormwald suchte die Polizei auf.

United Tribuns

Die United Tribuns wurden laut Bundesinnenministeriums 2004 von einem ehemaligen bosnischen Boxer gegründet. Er war infolge des Bürgerkrieges als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Die United Tribuns zählen heute zu einer der größten Gruppierungen aus dem Rockermilieu.