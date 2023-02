Rauschender Applaus für rauen Gesang

Musik der Ureinwohner Lapplands.

Von Daniel Diekhans

Remscheid. Torgeir Vassviks Zuhörer im Teo Otto Theater merkten gleich: Wenn der Norweger joikt, ist er ganz bei sich. „Joik“ ist der kehlig-raue Gesang der Sami. Traditionell besingen die Ureinwohner Lapplands damit Menschen, Tiere und Naturphänomene. Als eines der letzten indigenen Völker Europas verteilen sich die Sami heute auf Norwegen, Schweden, Finnland und die russische Halbinsel Kola.

Vassvik selbst stammt aus einer samischen Musikerfamilie vom Nordkap. Der Sänger und Multiinstrumentalist hat seine eigene Vision des Joik entwickelt, bringt angloamerikanische und klassische Elemente in seine Kompositionen ein. Eigenwillig war auch Vassviks Auftritt in Remscheid. Mit Käppi, Dreadlocks und silberner Jacke sah er einem Rocker ähnlicher als einem Folk-Barden. Begleitet von Rasmus Kjorstad an der Geige, groovte er sich zu bluesigen Gitarrenakkorden ein und begann mit sonorer Stimme, die immer höher stieg.

Improvisatorische Freiheiten sind typisch für den Joik – und so spielte auch der Sänger mit melodischen Motiven, dehnte Silben und Worte, unterlegte sie mit wechselnden Rhythmen. Fast hätte man meinen können, er habe sich in der Musik verloren. Dabei war es nur eine Einführung in seine Gesangstechnik. Umso entspannter wandte sich Vassvik danach an die 90 Gäste im oberen Theaterfoyer und beschrieb das Joiken als „Ritual“.

Daran knüpfen seine Lieder an, die ebenfalls alte Riten seines Volks schildern. Zum Beispiel die Bärenjagd, die ein Einzelner zum Wohl der Gemeinschaft unternimmt - und der sich ein mehrtägiges Fest anschließt. Vassvik führte auch eine Reihe traditioneller Instrumente vor. Stimmähnlich war der Klang der Rohrflöte, und ganz in seinem Element war der Musiker, als er die Rahmentrommel zur Hand nahm – früher begleiteten sich damit die Schamanen der Sami. Singend und spielend zog er durch das Publikum, das mit rauschendem Applaus reagierte.