Raumnot bereitet Schulen große Sorge

Gipfeltreffen im Rathaus: Neuer Schulentwicklungsplan soll Klarheit bringen, wie groß der Bedarf sein wird.

Remscheid. Grund- wie weiterführende Schulen stehen vor immensen Platzproblemen. Bei steigenden Schülerzahlen muss auf ohnehin engem Raum fast überall an- oder neugebaut werden. Am Montag kamen die Leiter aller weiterführenden Schulen in Remscheid im Rathaus zusammen, um mit Schulamt und Gebäudemanagement Perspektiven auszuloten. Die Marschroute wird ein überarbeiteter Schulentwicklungsplan vorgeben.

In diesem wird die künftige Zügigkeit jeder einzelnen Schule festgelegt und in vielen Fällen nach oben korrigiert werden müssen. Ein Beispiel ist die Albert-Schweitzer-Realschule (ASR) in Hackenberg. Als sie 1962 eröffnet wurde, war sie überschaubar auf Dreizügigkeit ausgelegt. Zwischendurch wurde erweitert, aber es reicht nicht mehr. 135 Fünftklässler haben gerade angefangen, 709 Schüler besuchen die Realschule. 2023/24 stößt die ASR an die Decke: Drei Jahrgänge sind vierzügig, drei fünfzügig.

Schulleiter Thorsten Schmalt befürchtet Schlimmes: „Die Raumnot bereitet mir große Sorgen. Der Verwaltungstrakt ist viel zu klein, noch mehr Schüler werden wir nicht unterbringen können.“ Der ASR-Chef blickt voraus: „Wenn sich im Januar 2024 eine Nachfrage abzeichnet, bei der wir für 2024/25 erneut mit den fünften Klassen in die Fünfzigkeit geben müssten, werden wir das nicht abbilden können. Es werden Sport- und Fachräume fehlen.“

In Remscheid sollen keine „Kölner Verhältnisse“ entstehen

Wenn im November die Infoabende für die Viertklässler anstehen, wird Thorsten Schmalt deren Eltern eine klare Empfehlung geben: „Entscheidet Euch in der ersten Anmelderunde gezielt für eine Schule.“ Schmalt rät dringend, nicht zu pokern. „Denn dass Eltern, wenn sie anderswo abgelehnt wurden, bei uns in der zweiten Runde einen Platz ergattern, ist höchst unwahrscheinlich.“ Wenn Schmalt an Pokern denkt, dann zuvorderst an die Sophie-Scholl-Gesamtschule, die aufgrund ihrer Beliebtheit so nachgefragt ist, dass eine hohe zweistellige Zahl jährlich abgelehnt werden muss.

Schmalt möchte keine „Kölner Verhältnisse“, wie er es nennt. In Köln sind Raum- und Lehrernot so groß, dass für viele Schüler eine wohnnahe Beschulung nicht mehr gewährleistet werden kann, Jugendliche quer durch die Stadt reisen müssen. „Rechtlich mag eine so weite Anfahrt okay sein, pädagogisch finde ich es schwierig“, sagt der ASR-Leiter.

Vorschriften verlangsamen den Ausbau von Schulen

Klarheit möchten alle Schulen so schnell wie möglich. Aus dem schulischen Gipfeltreffen im Rathaus ging Thorsten Schmalt beruhigt raus: „Die Verwaltung hat all die Probleme auf dem Schirm.“ Aber die Zeit pressiert. „Denn wenn klar ist, wie groß der Raumbedarf sein wird, kann es noch lange dauern, bis die ersten Bagger anrollen“, meint Schmalt.

Der städtische Gebäudemanager Thomas Judt weiß um die Verzögerungen. Er ärgert sich über die Vergabevorschriften, die seit vielen Jahren vereinfacht werden sollen, sich jedoch bei der öffentlichen Hand quälend in die Länge ziehen. Andererseits sieht Judt, dass sich die Marktlage entspannt. Weil sich viele Privatleute zurückhalten beim Bauen, verkürzen sich die Wartezeiten auf Handwerker.

Wenn auch noch keinen Baustarttermin, so gibt es für die Hauptschule Hackenberg eine positive Nachricht. Nachdem die Rahmenbedingungen für die aufwendige (Neubau-)Maßnahme geklärt sind, kann das Architekturbüro einsteigen. Auf die Sprünge hilft, dass Fördermittel für die Altbausanierung bis Ende 2024 in Anspruch genommen werden müssen. Der Druck ist da, Gas zu geben.

Kreidetafel ist wieder erste Wahl

Die Planungen für die Anbauten im Zuge der Umstellung von G8 auf G9 an den vier Gymnasien laufen. Beim Rögy gab es aktuell schon Handlungsbedarf. Mit dem „Weißen Jahrgang“ (87 zusätzliche Schüler) und Vierzügigkeit bei den Fünftklässlern (115) ist Raum schon jetzt knapp am Rögy. 2023/24 hat das Gymnasium auf einen Schlag 115 Schüler mehr. Das funktioniert nur, weil das Rögy von der benachbarten Musik- und Kunstschule in der ehemaligen Landwirtschaftsschule drei Räume überlassen bekommt. Nachteil: Die Räume sind extrem klein (nur für 22 Schüler), es gibt dort kein Wlan und die alte Kreidetafel wird wieder zur ersten Wahl.

Kommentar von Andreas Weber: Tetris auf engstem Raum

+ andreas.weber@rga.de © Roland Keusch

Unter den weiterführenden Schulen kann nur das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung entspannt die Diskussion verfolgen, wie es in der Raumfrage weitergeht. Gerade fertiggestellt, ist es bestens gerüstet. Bei fast allen anderen Schulen ist oder wird es verdammt eng.

Dass spätestens in vier Jahren der zusätzliche Bedarf da sein wird, ist an den Anmeldungen in den Grundschulen abzulesen. Die Schülerzahlen werden massiv steigen. Schon jetzt muss improvisiert, „Raum-Tetris“ betrieben werden, wie es Rögy-Konrektor Thomas Benkert formuliert. Das Hin- und Herschieben wird bald jedoch nicht mehr ausreichen. Überall müssen die Planer Baulösungen finden.

Das alles wird Zeit kosten, weil ja auch erst die Bedarfe exakter definiert werden müssen. Wer dann weiß, wie schwerfällig die Genehmigungsprozesse sind, bis und in welchem Tempo gebaut werden kann, erahnt, dass auf viele Schüler und Lehrer eine harte Übergangszeit zukommt.