Ratsbeschluss enttäuscht Outlet-Gegner

Peter Lange übt Kritik am Outlet-Beschluss.

Enttäuscht zeigt sich die Bürgerinitiative (BI) Lennep über den Grundsatzbeschluss des Stadtrates, das Planungsverfahren für ein Outlet in Lennep erneut zu starten.

Remscheid. Die BI hatte sich bereits gegen das Designer Outlet Center ausgesprochen, das 2022 vor Gericht gescheitert war. „Offenbar hat die Ratsmehrheit in den vergangenen zehn Jahren nichts dazu gelernt“, schreibt BI-Sprecher Peter Lange in einer Mitteilung.

Das Center führe zu einer „enormen Flächenversiegelung“ und sorge dafür, dass Tausende Autos unnötig in die Stadt kämen. Sämtliche Klimaschutzbemühungen der Stadt würden so der Lächerlichkeit preisgegeben. Hinzu kämen die negativen Auswirkungen auf den Einzelhandel, die zu einer weiteren Verödung der Innenstädte in Remscheid und Umgebung führen würden. -zak-