Rathausanbau: Das ist der aktuelle Stand

Der neue Verwaltungstrakt soll mehrere Funktionen erfüllen.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Der geplante Rathausanbau soll Anfang 2024 ein wichtiges Etappenziel erreichen. „Dann beginnt die europaweite Ausschreibung“, berichtet Stadtdirektor Sven Wiertz über ein Projekt, für das sich interessierte Unternehmen im Rathaus bewerben können. 30,6 Millionen Euro stellt die Stadt Remscheid für den neuen Verwaltungstrakt zur Verfügung. Er soll mehrere Funktionen erfüllen: unter anderem als Stützpunkt für die Feuerwehr, der sich bislang im DRK-Haus an der Alleestraße befindet. Der neue Standort ist für Einsätze im Stadtkern strategisch von Vorteil, Ziele können schneller erreicht werden.

Über der Wache sollen Büros entstehen – für Verwaltungsmitarbeiter, die zum Teil in Immobilien kreuz und quer im Stadtgebiet arbeiten. Und auch Gremiensitzungen, etwa vom Stadtrat, sollen im neuen Gebäude möglich sein. Stadtdirektor Wiertz spricht in diesem Zusammenhang von „Multifunktionsflächen“.

Für all das wird 2024 ein Totalunternehmen gesucht, das von den Planungen bis zur Umsetzung die Verantwortung trägt. Nach diesem Konzept wurde auch der Bau des Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung am Hauptbahnhof realisiert. „Das Kolleg hatte für uns Priorität“, blickt Wiertz auf die vielen Jahre zurück, in denen der Verwaltungstrakt bereits auf sich warten lässt. Zuletzt musste für ihn der Bebauungsplan geändert werden.

Er ersetzt den bisherigen Anbau aus der Nachkriegszeit, der mit seinen langen Fluren als energetische Katastrophe gilt. Nicht nur vor diesem Hintergrund rechne sich das Großprojekt. Büroräume, die Remscheid aus Platznot angemietet hat, könnten aufgegeben werden, so die Argumentation der Befürworter, die vom Sinn des Unterfangens überzeugt sind. Dazu zählt ein Großteil des Stadtrats: Der Doppelhaushalt 2023/2024, in dem das Millionenprojekt berücksichtigt ist, wurde mit großer Mehrheit verabschiedet.

Gebäude muss grundlegendmodernisiert werden

Es wird längst nicht die einzige Investition an und in dem Gebäude bleiben. Denn so prachtvoll die Fassade am Theodor-Heuss-Platz erscheint, so immens ist der Handlungsbedarf im Inneren des Hauses. „Mehr als sechs Jahrzehnte liegt der Wiederaufbau zurück“, erklärt Wiertz, der darauf hinweist, dass es erheblichen Modernisierungsbedarf gibt.

Das gilt auch für das Gesundheitsamt in Hasten – einer der Außenposten, die der Stadtverwaltung zur Verfügung steht. Schon seit Jahren gilt der Behördenkomplex mitsamt seiner fehlenden Barrierefreiheit als aus der Zeit gefallen.

Spätestens seit der Corona-Pandemie hat es sich gezeigt, welche Bedeutung dem Amt zufällt. Hier verweist Sven Wiertz auf „interne Gespräche“, bei denen diverse Optionen für die Zukunft der Behörde beleuchtet würden. Konkret könne er noch nicht werden.