Rat plant Sondersitzung

Es geht um ein Verbraucherthema – um die Abwassergebühren, die eine neue Berechnungsgrundlage erhalten. „Dazu sollten wir aber die Veröffentlichung des neuen Landesgesetzes abwarten“, schlug Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe, den Ortspolitikern im Rat vor, der sich ursprünglich zur letzten Sitzung 2022 am 8. Dezember treffen wollte. Nun soll es eine weitere Zusammenkunft am 22. Dezember geben. Vorgeschaltet sind an diesem Tag Beratungen im zuständigen TBR-Ausschuss. -zak-