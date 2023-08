Rat beauftragt Sanierer für die Allee

Remscheid. Anfang September will Baudezernent Peter Heinze jenes Fachbüro vorstellen, das maßgeblich mitwirken soll, die Alleestraße zu verändern. Der Sanierungsträger soll unter anderem Gebäudebesitzer dazu ermutigen, in ihr Eigentum zu investieren, und im Auftrag der Stadt über Kaufverträge verhandeln. In nicht-öffentlicher Sitzung des Rates wurde das Unternehmen am Donnerstagabend beauftragt – für ein Engagement, das auf Jahre angelegt ist.