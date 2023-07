Zeit für eine Rast in Remscheid: Das ist los an der A1

Pause mit Nudelsalat: Sieben Tage hat Familie Bergström für die Anreise in den Urlaub eingeplant. Knapp 3300 Kilometer liegen zwischen der schwedischen Heimat Stockholm und Alicante in Spanien.

Mit Van und Dachzelt von Stockholm nach Alicante: An der A1 trifft der RGA Familie Bergström.

Von Lena Spataro

Remscheid. Deutschland – beliebtes Urlaubsland, beliebtes Transitland. Wer auf der Durchreise an den Ferienort ist, nimmt oft die A1. Dementsprechend voll wird es an den Raststätten in Remscheid. Doch nur wenige Reisende, die dort Halt machen, haben einen solch langen Weg vor sich wie Familie Bergström. 3300 Kilometer und sieben Tage mit dem Auto liegen zwischen Heimat und Urlaubsregion. Ein Weg, der sich für die fünf Familienmitglieder lohnt – ebenso wie eine Rast in Remscheid.

Die Bergströms kommen aus Stockholm, der Hauptstadt Schwedens. Ein helles geräumiges Auto mit Dachzelt soll sie zu ihrem Ziel in der Nähe von Alicante in Spanien bringen. Der Kofferraum ist bis oben hin vollgepackt.

Gut geplant bereisen die Bergströms Europa – von Nord nach Süd

Nach dem Tanken an der Raststätte Remscheid-West hat die schwedische Familie nur wenige Minuten Zeit für eine kleine Stärkung. Der mitgebrachte Nudelsalat muss dafür herhalten. „Wir wollten so gut wie möglich vorbereitet sein“, sagt Mutter Ulrika Bergström. Schließlich würde die Familie den langen Weg von Schweden nach Spanien, über Deutschland und Frankreich, das erste Mal mit dem Auto zurücklegen. „Wir wollen auch noch in Paris und Biarritz stoppen. Dadurch können unsere Kinder weitere Länder kennenlernen.“

Die Anreise mit dem Auto dauert deutlich länger. Der Flieger braucht für die Strecke keine vier Stunden. Doch die Familie sieht Vorteile: „Auf diese Weise können wir mehr Gepäck mitnehmen“, sagt Vater Tommy Bergström. In Spanien möchte die Familie mindestens zwei Wochen bleiben, ehe sie den Rückweg über die Alpen antritt. Mit ihrem Dachzelt samt Vorzelt haben die Bergströms die Freiheit, ihre Route und Zwischenziele frei wählen zu können. Und für den kleinen Hunger zwischendurch halten die Autobahnraststätten her. Dabei sind den drei Kindern der Bergströms die sauberen Sanitäranlagen der Raststätte besonders positiv aufgefallen.

Französisches Paar bemängelt zahlreiche Baustellen auf den deutschen Autobahnen

Erst kürzlich wurde die Raststätte Remscheid-West an der Autobahn A1 zur teuersten Autobahntankstelle in NRW gekürt. Laut einer Erhebung des ADAC sollen die Preise für den Liter E10 dort 53,4 Cent teurer sein als an der nächstgelegenen Tankstelle in der Stadt. Aus diesem Grund fährt Patrice Bertrand mit seiner Frau Geneviève zum Tanken immer von der Autobahn ab. Das Paar aus Frankreich ist mit ihrem ausgebauten Campervan auf dem Weg nach Luxemburg. An der Raststätte Remscheid-West halten sie deshalb nur kurz, um sich die Beine zu vertreten und das mitgebrachte Essen zu genießen. „Die Tankpreise hier sind ähnlich wie in Frankreich, aber deutlich günstiger als in Schweden oder Norwegen“, berichtet Bertrand.

+ Sie gilt als die teuerste Tanke in NRW: die Raststätte Remscheid-West. Das wissen auch die Urlauber – und fahren lieber von der A1 ab. © Roland Keusch

Mit dem Camper hat das Ehepaar schon viel von Europa gesehen. „In Deutschland haben wir bisher keinen Urlaub gemacht, aber wir sind oft durchgefahren.“ Und weiter: „Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie viele Baustellen es in NRW gibt. Das erwartet man nicht, wenn man an die deutsche Autobahn denkt.“ Dafür gebe es weniger Staus als befürchtet.

Mit mehr Staus hatte auch Tommy Bergström gerechnet. „Obwohl die Ferien schon angefangen haben, kommen wir super durch.“ Beim Durchfahren größerer Städte hat die schwedische Familie in ihrem Heimatland schon ganz andere Erfahrungen gemacht. „Zuhause in Stockholm ist fast immer Stau.“ Bis zu ihrem Ziel in der Nähe von Alicante in Spanien hat die fünfköpfige Familie noch eine weite Strecke vor sich. Knapp 2000 Kilometer trennen sie von Remscheid noch von ihrem Ferienhaus an der spanischen Küste. 2000 Kilometer, auf denen noch viel passieren kann.

Die Raststätte

Die Raststätten Remscheid-West und -Ost befinden sich an der A1 bei Kilometer 381. Die Anlage zeichnet sich durch Besonderheiten aus: Beide Seiten sind durch eine Brücke miteinander verbunden. Auch bietet sie einen direkten Zugang zum Wanderweg um die Eschbachtalsperre. lho