Ralph Caspers erklärt die Symphoniker

Remscheid. Mit einem Rondo des britischen Komponisten Henry Purcell begrüßten die Bergischen Symphoniker ihre Gäste am Samstagnachmittag im Teo Otto Theater. „Schön war das. Fandet ihr das auch?“, fragte Fernsehmoderator Ralph Caspers die vielen Kinder, die mit ihren Eltern zum Familienkonzert gekommen waren. Nachdem ihm ein überzeugendes „Ja“ aus dem Theatersaal entgegenschallte, erzählte er, dass auch Benjamin Britten, ein Landsmann Purcells, die Melodie so schön gefunden habe, dass er unter der Überschrift „The Young Person’s Guide to the Orchestra“ daraus einen Orchesterführer für junge Menschen gemacht hatte.