Historisches Foto

+ © Rudi Honsberg Das heutige historische Foto zeigt, wie jeder erkennen kann, Schüler einer Schule. Aber welcher? Sie feierte 1974 ein Jubiläum. © Rudi Honsberg

Das historische Foto wurde am 22. Juni 1974 veröffentlicht, weil es ein Jubiläum zu feiern gab. Wann wurde dieses (welches?) Gebäude eröffnet? Einsendungen: Schicken Sie Ihre Lösung, gerne verbunden mit Erinnerungen, bis 2. März an RGA, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid, oder per E-Mail an redaktion@rga-online.de. red