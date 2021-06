Rätsel: Am Rathaus stimmt was nicht

Ratespiel

+ © Roland Keusch Am imposanten Remscheider Rathaus stimmt etwas nicht – aber was ist es? © Roland Keusch

Zweiter Teil des Ratespiels. Gewinnen Sie mit dem RGA einen Rundflug über das Bergische Land.

Von Frank Michalczak

Mit List, Tücke und digitaler Fototechnik stellt RGA-Fotoredakteur Roland Keusch unsere Leserinnen und Leser Woche für Woche vor ein Rätsel. In der vergangenen Mittwochsausgabe verfremdete er seine Aufnahme von der evangelischen Kirche in Lüttringhausen – und ließ kurzerhand vom Gotteshaus die Uhren verschwinden.

+ Na, so was: An der evangelischen Kirche in Lüttringhausen fehlten die Uhren. © Roland Keusch

ahlreiche Teilnehmer erkannten den Fehler und machten beim ersten Teil unseres Sommer-Ratespiels mit. Der Wochengewinner wurde gestern ermittelt: Walter Rubensdörffer, Im Mittenfeld 24, heißt der Glückspilz, der sich über einen Regenschirm mit Remscheider Motiven freuen kann. Es ist ein Preis, der wahrlich zum aktuellen Sommerwetter passt.

Walter Rubensdörffer und all die anderen Teilnehmer, die der RGA-Redaktion via E-Mail oder Postkarte die richtige Lösung zukommen ließen, haben aber noch eine zweite Gewinnchance. Am Ende unserer sechsteiligen Rätselreihe verlosen wir unter allen richtigen Einsendungen wie in den Vorjahren einen Rundflug über das Bergische Land – in einer Cessna. Sie ist beim Luftsportverein Radevormwald im Einsatz. Die Flieger schwören auf die zuverlässige und robuste Maschine.

Der Rundflug beginnt wieder in Radevormwald

Die Rundreise beginnt am Flugplatz Leye in Radevormwald und bietet beeindruckende Ausblicke. Die Wuppertalsperre, der historische Stadtkern Lenneps, die Hochhäuser Hackenbergs, der Remscheider Stadtpark oder das Eschbachtal werden je nach Lust und Laune auf dem Ausflugsprogramm stehen.

+ So sieht das Gotteshaus in Wirklichkeit aus. Zahlreiche RGA-Leser erkannten den Fehler. © Roland Keusch

as alles und noch viel mehr gilt es buchstäblich, aus der Vogelperspektive zu entdecken. Der Flug wird garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis. Für den Gewinner geht es 500 Meter hoch über das Bergische Land und sicher wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.

Als zweites Rätselfoto zeigen wir Ihnen heute eine Ansicht des Remscheider Rathauses. Und auch hier stimmt wieder irgendetwas nicht. Was hat Roland Keusch denn diesmal verändert?

Für die Antwort haben Sie bis kommenden Dienstag, 1. August, Zeit. Am Mittwoch nächster Woche präsentieren wir Ihnen zum heutigen Rätselbild die Auflösung. Und natürlich gibt es dann auch ein neues Rätselfoto.

DIE SPIELREGELN FÄLSCHUNG In jeder Woche veröffentlicht der RGA ein Foto, in dem ein Fehler steckt. Finden Sie ihn? Wenn ja, dann machen Sie mit. ADRESSE Ihre Lösung schicken Sie bitte bis Dienstag, 1. August, per E-Mail an redaktion@rga-online.de oder per Post an den Remscheider General-Anzeiger, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid. Bitte geben Sie dazu das Stichwort „RGA-Sommerrätsel“ an. Und, ganz wichtig: Bitte vergessen Sie den Absender nicht! Unter allen Teilnehmern verlost der RGA wöchentlich einen Remscheid-Schirm und am Ende einen Rundflug über Remscheid. LÖSUNG Die Lösung des Bilderrätsels präsentiert der RGA eine Woche später. Und dazu gibt es natürlich ein neues Rätselfoto aus einem anderen Stadtteil.

Machen Sie also mit und beantworten Sie unsere Frage zum zweiten RGA-Rätselfoto 2017: Welcher Fehler verbirgt sich auf der Aufnahme vom Rathaus?