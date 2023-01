Radweg-Ausbau: Remscheid erteilt eine Absage

Strecke von Güldenwerth bis Hauptbahnhof

+ © Roland Keusch In der Diskussion steht eine Radwege-Verbindung direkt neben den Gleisen vom Bahnhof Güldenwerth (Foto) über Hasten bis Hauptbahnhof – eine der bisherigen Lücken einer großen Runde. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melissa Wienzek schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Melissa Wienzek schließen

Der Radverkehr in Remscheid nimmt langsam Fahrt auf. Zuletzt wurden die Radboxen am Bahnhof in Lennep errichtet, und die Stadt hat das Förderprogramm für Lastenräder neu aufgelegt.