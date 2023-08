Radverkehr in Remscheid: So geht es jetzt weiter

Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer fordern sichere Wege über die Straße – Neue Verbindungen werden geprüft, Einbahnstraßen geöffnet.

Remscheid. Sie wollen nicht nur Radbügel, Radboxen oder eine Verlängerung der Trasse. „Das sind nur Alibi-Maßnahmen“, sagt Pixelkünstler Xanathon, der zur radfahrenden Szene in Remscheid gehört. Was man wirklich brauche, seien grundlegende Änderungen des Straßenraums und mehr gegenseitige Rücksichtnahme. „Radfahren in Remscheid ist eine Katastrophe und lebensgefährlich. Es hilft nur, wenn wir sicher über die Hauptstraßen können – und den Autos dazu etwas Platz genommen wird“, sagt Xanathon. Frank Hoffmann, der für die Grünen in der Bezirksvertretung Lüttringhausen sitzt, sieht das genauso: „Das Rad als Verkehrsmittel hat keine Chance. Wir werden immer an den Rand gedrängt, sollen Umwege fahren. Aber wir gehören auf die Straße – parkende Autos jedoch nicht“, sagt er. So gelinge die Verkehrswende in Remscheid nicht.

Deutliche Worte fanden die Radfahrerinnen und Radfahrer beim „Bürgerdialog Radverkehr“ am Montagabend im Deutschen Werkzeugmuseum. Und das Team Radverkehr der Stadt versprach, die Anregungen mitzunehmen. Das Problem: Geld ist da, Fördermittel für den Radverkehr auch, nur zu wenig Personal, das sich kümmern könnte. Wie es mit dem Radverkehr weitergeht, erklären wir im Folgenden.

Öffnung Alleestraße: Noch bis November läuft die Testphase, dann wird ausgewertet. Die Alleestraße darf dabei in Schrittgeschwindigkeit befahren werden – es gilt aber gegenseitige Rücksichtnahme. Die Devise: Fußverkehr vor Rad. „Bislang sind keine Unfälle passiert und wir haben überwiegend positive Rückmeldungen“, sagt Verkehrsplaner Nikita Brilovics. Mal 5, mal 17 Radfahrende zählte die Stadt bislang bei Stichproben in einer Stunde dort. Am 18. September ist man erneut dazu mit einem Info-Stand auf der Allee vertreten. Das Team Radverkehr hofft, dass die Allee nach der Testphase dauerhaft für den Radverkehr geöffnet wird. Beschließen muss das aber die Politik nach der Auswertung.

Balkantrasse: Die Balkantrasse soll in den kommenden Jahren nicht nur abschnittweise verlängert werden, sondern erhält auch einen neuen Zugang ab Trecknase. Nachdem die Deutsche Bahn nun zwei neue Eisenbahnbrücken in Lennep gebaut hat, baut die Stadt parallel zur Gleisanlage in Höhe Kimmenauer Weg eine neue städtische Brücke, wie in Bergisch Born. Sie soll vermutlich Anfang 2024 fertig sein.

Bahnhof Lennep: Der Bahnhofsvorplatz darf nicht mit dem Rad befahren werden. Nachdem die Stadt bereits rote Markierungen und Piktogramme aufmalen ließ, kommt nun noch eine Umlaufsperre.

Neue Einbahnstraßenöffnungen für Radfahrende: Die Brüderstraße zwischen Alleestraße und Schwesternstraße soll für Radfahrerinnen und Radfahrer freigegeben werden. Ein Beschluss soll der Bezirksvertretung bald vorgelegt werden. Auch die Bliedinghauser Straße im Parkbereich, der Schleuse an der Ecke zur Burger Straße, soll mit dem Rad künftig entgegen der Einbahnstraße befahrbar sein. So auch die Dresdner und die Oswald-Greb-Straße.

Neue Abstellbügel und Radboxen: Nach der „Zange“ auf der Allee, dem Markt, der Rotdornallee in Lennep und vor der neuen Kita Sedanstraße sollen an frequentierten Stellen in der Stadt schrittweise weitere hinzukommen – unter anderem am Ämterhaus am neuen Ebert-Platz. Die zehn vom VRR geförderten Radboxen am Bahnhof Lennep würden gut angenommen – auch an den anderen drei Bahnhöfen und am neuen Ebert-Platz sollen daher welche entstehen. Hier kann man einen Tag, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr eine abgeschlossene Box fürs Rad mieten. Sogar das E-Bike-Laden ist hier möglich:

www.deinradschloss.de

Aktionen: Als nächstes steht die „Europäische Mobilitätswoche“ im September an. Dieses Jahr bietet der Fachdienst Umwelt dabei erstmals ein Pedelec-Training an: 16. September ab 15.30 Uhr auf dem EMMA-Schulhof. Es gibt 15 Plätze. Ein eigenes Fahrrad und ein Helm sind mitzubringen, die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Anmeldung per E-Mail erforderlich:

klimaschutz@remscheid.de

Auch das „Stadtradeln“ und die „Kindermeilen“-Kampagne sollen fortgeführt werden. Zudem soll der Radverkehr ins Geodatenportal eingepflegt werden: interessante Radziele und Routen sollen darüber künftig abgerufen werden können.

Weitere Planung: Die Stadt hat eine Machbarkeitsstudie an ein externes Büro vergeben: Es geht um die Anbindung des Güldenwerther Bahnhofs zur Werkzeugtrasse. Auch eine Radwegeverbindung an der Blume und von der Burger Straße bis Bliedinghauser Straße soll extern geprüft werden.

Meinung gefragt

Wer Wünsche, Ideen oder Verbesserungsvorschläge hat, kann sich per E-Mail an das Team Radverkehr der Stadt Remscheid wenden: radverkehr@remscheid.de

Auch über die Radar-App (Eigenschreibweise: RADar-App!) können Hinweise eingereicht werden. Nikita Brilovics von der Verkehrsplanung bittet um Nachsicht – es gingen regelmäßig zahlreiche Hinweise ein, die er nach und nach abarbeite.