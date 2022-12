Radverkehr in Remscheid: So geht es 2023 weiter

Lastenräder werden wieder gefördert, Boxen am Bahnhof sind bald nutzbar.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Auch 2023 wird die Stadt Remscheid den Radverkehr weiter fördern - um die Seestadt auf dem Berge sukzessive umweltfreundlicher zu gestalten. Denn Räder und Füße verbrauchen nun mal am wenigsten CO 2 . Dazu wurde bereits ein Radverkehrskonzept aufgelegt, das nun mehr und mehr Fahrt aufnimmt. „Ziel ist es, beim Radverkehr Jahr für Jahr nachzulegen“, sagt Burkhard Fey von der Verkehrsplanung der Stadt. Er kümmert sich speziell um den Radverkehr. Wir geben einen Überblick.

Radboxen: Die zehn Radboxen am Hauptbahnhof in Lennep sind bereits aufgestellt worden. Ab Anfang Januar werden sie nutzbar sein, sagt Fey. Hier können Radfahrer ihr - meist hochpreisiges - Bike sicher in einer abschließbaren Box zurücklassen, zugleich aber auch ihr E-Bike laden. Auch am Hauptbahnhof sowie am Bahnhof Güldenwerth und in Lüttringhausen will die Stadt solche Radboxen wie in Lennep errichten.

Anlehnbügel: Am Markt, aber auch am Bahnhof in Lennep und in der Rotdornallee haben die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) bereits Anlehnbügel aus Metall einbetoniert. Hier können speziell E-Bikes, die meist mit Schlössern um den Rahmen gesichert werden, angekettet werden. Problem: Die TBR stoßen an ihre Grenzen. „Deshalb werden wir die 50 weiteren Anlehnbügel bestellen, durchplanen und dann von einer externen Firma in einem Rutsch einbauen lassen“, erklärt Fey. Dabei habe man auch die Alleestraße als Standort im Blick, zudem wolle man mit Center-Manager Nelson Vlijt Kontakt aufnehmen. Die Öffnung der Alleestraße für Radfahrer begrüßen die Verkehrsplaner daher sehr.

Lesen Sie auch Öffnung für Radfahrer soll die Alleestraße aufwerten Öffnung für Radfahrer soll die Alleestraße aufwerten Bürger geben den Radwegen in Remscheid die Note 5 Bürger geben den Radwegen in Remscheid die Note 5

Markierungen: Auch im kommenden Jahr sollen weitere Straßen mit Schutzstreifen und Markierungen für Radfahrer versehen werden, sagt Fey. Die konkreten Orte sollen der Politik Anfang Januar mit einer gesonderten Vorlage bekanntgegeben werden.

Bürgerdialog: Vermutlich im Frühjahr oder im Sommer soll es wieder einen Bürgerdialog zum Radverkehr geben.