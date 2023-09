Radfahrer aus Remscheid von Pkw erfasst

Unfall

Eine Autofahrerin wollte abbiegen und übersah den Mann dabei offenbar.

Wermelskirchen/ Remscheid. Ein 68-jähriger Radfahrer aus Remscheid ist bei einem Unfall in Wermelskirchen schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagmittag im Einmündungsbereich der Straße Höferhof.



Gegen 13.10 Uhr befuhr eine 20-jährige Leverkusenerin mit ihrem Opel die Straße Höferhof und wollte an der dortigen Kreuzung nach rechts auf die L101 abbiegen. Sie ließ zunächst einen von links kommenden Radfahrer die Fahrbahn überqueren, übersah jedoch beim nachfolgenden Abbiegevorgang den von rechts kommenden Remscheider auf seinem Pedelec.



Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der 68-Jährige und wurde über die Motorhaube zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Er wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Leverkusenerin blieb unverletzt und kümmerte sich selbstständig um ihren noch fahrbereiten Pkw.



Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Der Einmündungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für rund anderthalb Stunden gesperrt. red

