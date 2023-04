Sicherheit auf dem Rad: Eltern besitzen wichtige Vorbildfunktion

In Remscheid sind 2022 vier Kinder mehr auf dem Fahrrad verunglückt als im Vorjahr. Was dagegen hilft, weiß Verkehrssicherheitsberater Michael Wenner.

Von Lucas Hackenberg

Sicherheit folgt Erfahrung. Diese Einschätzung gibt die Polizei NRW in Bezug auf Kinder ab, die auf dem Fahrrad bereits in jungen Jahren am Straßenverkehr teilnehmen. Entscheidend sei hierfür das Üben mit den Eltern.

„Kindern aus Familien, die viel zusammen Fahrrad fahren, merkt man die Sicherheit sofort an“, sagt Michael Wenner, Verkehrssicherheitsberater bei der Polizei NRW. Deshalb seien gemeinsame Ausflüge mit dem Rad das wirksamste Mittel, um Unfallprävention zu betreiben, führt der Polizist aus.

2022 verunglückten in Remscheid vier Kinder mehr als im Vorjahr, die Zahl stieg von zwei auf sechs.

Eine Fahrradprüfung gibt es in der Grundschule schon seit etwa sieben Jahren nicht mehr. „Das hat einen ganz einfachen Grund“, sagt Wenner. „Kinder erlangen die vollständige Verkehrsreife nämlich erst mit 12 bis 14 Jahren.“ Inzwischen veranstalten die Grundschulen in den dritten und vierten Klassen jährlich ein sogenanntes Fahrsicherheitstraining. Hier fahren die Kinder in einer Doppelstunde auf einem Abschnitt der Fahrbahn, der an diesem Tag durch Warnschilder für die anderen Verkehrsteilnehmer gekennzeichnet ist.

Essenziell: Richtig eingestellter Helm und verkehrstaugliches Fahrrad

Verkehrssicherheitsberater wie Michael Wenner stehen dabei an besonders kritischen Stellen – wie zum Beispiel an Kreuzungen, wo die Grundschüler abbiegen müssen. Des Weiteren bringen sie den Kindern an diesem Tag näher, wie wichtig ein richtig eingestellter Helm und ein verkehrstaugliches Fahrrad sind.

Das Fahrtraining könne trotzdem nicht dafür sorgen, den Grundschülern eine einwandfreie Verkehrskompetenz zu attestieren, meint der Polizist.

Seine Aufgabe ist es, den Kindern zu vermitteln, dass Regeln immer und überall gelten – und zu erklären, wo potenzielle Gefahren liegen: „Autotüren oder Einfahrten werden von Kindern, die größtenteils noch auf dem Gehweg fahren, oft falsch eingeschätzt“, berichtet Wenner.

Die Polizei gibt die Ausbildung bewusst an Grundschulen und Erziehungsberechtigte ab. „Die Pädagogen können den Kindern über einen längeren Zeitraum die wichtigsten Verhaltensregeln beibringen“, sagt der Polizist.

Das A und O ist ein vorbildhaftes Verhalten der Eltern.

Noch entscheidender sei aber, wie viel die Eltern mit den Kindern üben: „Das A und O ist ein vorbildhaftes Verhalten der Eltern. Kinder müssen das Radfahren automatisieren“, sagt Wenner.

Vergleichbar sei dies mit einer Armbanduhr, erklärt er. „Versuchen Sie mal, das Handgelenk zu wechseln, an dem sie ihre Armbanduhr tragen. Sie werden aus Gewohnheit trotzdem erst einmal auf das andere schauen.“ Genau diese Gewohnheit müsse sich auch bei den Kindern auf dem Fahrrad einstellen, so Michael Wenner.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Remscheid weiß, worauf es beim sicheren Radfahren ankommt. „Einerseits ist eine defensive Fahrweise entscheidend, andererseits aber auch eine klare Kommunikation zwischen allen Verkehrsteilnehmern“, sagt Andreas Roeschies, Sprecher des ADFC. Hierbei nimmt er auch die Autofahrer in die Pflicht: „Die Logik sollte eigentlich nicht sein, dass man nur wegen unvorsichtigen Autofahrern Helm und Warnweste tragen muss.“

Reiner Hasky, ebenfalls ADFC-Sprecher, betont, wie wichtig Übung für die Kinder ist: „Am besten lassen die Eltern ihre Kinder möglichst lange mit Roller oder Laufrad fahren. Diese sind gut zu beherrschen und vor allem wird der Gleichgewichtssinn trainiert“, sagt der Experte. Zudem nennt er einige Übungen, die auf dem Fahrrad durchgeführt werden können. Hierunter fallen zielgenaues Abbremsen, das Durchfahren von Kurven oder Engstellen sowie Umschauen beim Fahren. | Standpunkt

Regeln und Tipps

Wegnutzung: Kinder bis acht Jahre müssen auf dem Gehweg fahren. Zwischen acht und zehn Jahren dürfen sie selbstständig zwischen Gehweg und Fahrbahn wählen. Hiernach ist ausschließlich die Fahrbahn zu nutzen.

Übungsbogen: Ein Dokument der Verkehrswacht zur Mobilitätserziehung kann auf der Seite der Stadt Remscheid heruntergeladen werden: www.t1p.de/v8c3w

Standpunkt von Lucas Hackenberg: Zusätzliche Angebote

Früh übt sich, gerade auch auf dem Rad. Dass es in Remscheid keinen Fahrradführerschein mehr gibt, ist schade, aber verständlich. Denn vor allem geht es beim Radeln im Kindesalter doch um eines: Sicherheit im Straßenverkehr zu gewinnen. Diese lässt sich nicht in 90 Minuten Fahrtraining erlangen. Hier gilt der Grundsatz: üben, üben, üben. Die Mobilitätserziehung der Grundschulen bleibt wichtig, ebenso wie die zugehörigen Tipps von Verkehrssicherheitsberatern der Polizei. Regelmäßige Radtouren mit den Eltern sind ebenso notwendig, um für Erfahrung zu sorgen.

Zusätzliche Angebote wären allerdings wünschenswert. Vorstellbar wäre zum Beispiel ein regelmäßiger, kindgerechter Workshop an der Balkantrasse mit Experten für Verkehrssicherheit. Vielleicht ja auch mit einer Bestehensurkunde, die stolz präsentiert werden kann. . .