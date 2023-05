Rack n Roll feiert 15. Geburtstag

Am Dienstag, 9. Mai, ab 17 Uhr lädt Inhaber Maximilian Süss ins Rack n Roll Billardcafe in der Daniel-Schürmann-Straße 41 zum 15. Geburtstag der Bar ein. Unter dem Motto „Birthday-Bash“ gibt es den ganzen Abend lang Sonderangebote bei Getränken und zum Spielen an den Poolbillard-Tischen. Ab 20 Uhr werden die Feierlichkeiten zusätzlich mit Livemusik untermalt.