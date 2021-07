Quadfahrer wird von Pkw erfasst

Schwer verletzt

Ein 45-jähriger Quadfahrer aus Remscheid bog am Dienstag gegen 5.40 Uhr von der Hastener Straße in Wuppertal nach links in den Kleinenhammerweg ab.

Dabei wurde er vom entgegenkommenden Daimler Chrysler eines 55-jährigen Wuppertalers erfasst. Der Quad-Fahrer stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Das Quad und der DaimlerChrysler waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro. red