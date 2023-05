Publikum feiert die Musicalstars

Die Künstler lieferten ein symphonisches Popkonzert der Extraklasse.

Von Sabine Naber

Remscheid. Zu einem symphonischen Popkonzert der Extra-Klasse hatte Kirchenmusikdirektor Christoph Spengler gestern gleich zweimal ins Teo Otto Theater eingeladen. „The Power of Love“ war es überschrieben.

Und neben seinem Jungen Orchester und der X-Mas-Band – viele Theaterbesucher kennen sie aus der Kultshow „Rockin around the X-mas-tree - ließ Spengler mit Bonita Niessen, Silvia Vicinelli, Martin Berger und David-Michael Johnson auch vier bekannte Musicalstars auftreten. Sie wurden vom Publikum begeistert gefeiert.

Am Dirigentenpult wechselten sich Henrieke Kuhn, Kantorin in der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Remscheid, und Kirchenmusikdirektor Christoph Spengler ab. Speziell für dieses Konzert hatte Spengler die Titel für Band und großes Orchester arrangiert und wollte nach eigener Aussage damit „einen Hauch von „Last Night of the Proms“ durchs Theater wehen lassen.

Die humorvolle Moderation hatte Pfarrer Axel Mersmann übernommen. „Neben Corona, Putin, Klima darf die Liebe nicht zweitrangig werden“, war er sich sicher. Und versprach, die Gäste im gut besuchten Theater mitzunehmen auf eine Reise rund ums Hohe Lied der Liebe. Das tat er, indem er Klassiker wie beispielsweise Walther von der Vogelweide zitierte. Oder auch Konfuzius, der einmal gesagt haben soll: „Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir – für immer.“

Musikalisch taten das die Sängerinnen und Sänger, begleitet von einem großartig aufspielenden Orchester. Den Anfang machte David-Michael Johnson mit seiner berührenden Soul-Stimme und dem titelgebenden Song „The Power of Love“. Wunderbar klang es auch, als er und Silvia Vicinelli mit ihrer ausdrucksdruckstarken Stimme – „I'll be there for You“ sangen.

Bonita Niessen warweit mehr als nur Ersatz

Mit dem Whitney Houston Song „Greatest Love Of All“ glänzte Bonita Niessen nicht nur wegen ihres goldglitzernden, eleganten Abendkleides, sondern vor allem durch ihre warme, voluminöse und facettenreiche Stimme. Mit Jubel, begeisterten Pfiffen und viel Applaus bedankte sich das Publikum für ihre tolle Performance. Die deutsche Pop- und Soulsängerin mit südafrikanischen Wurzeln war für die erkrankte Nicole Berendsen eingesprungen, war aber weit mehr als nur ein Ersatz. Auch den Song „Do You Know Where You're Going To“ gestaltete sie zu einem Genuss für die Ohren.

Als sie „Clown“ wunderbar einfühlsam sang - von Christoph Spengler am Keyboard begleitet – unterstrich sie den Text eindrucksvoll durch entsprechende Gestik.

Michael Berger sang „Ain't No Sunshine“ oder auch „Ich atme ein“, ein Lied, das vom Abschied einer großen Liebe erzählt. Die Harfe und ein großartiges Saxophon-Solo waren zu hören. Und auch mit „Unchain my Heart“ kam der österreichische Musical-Sänger bestens beim Publikum an. „Mit seiner Stimme kann er Joe Cocker problemlos Konkurrenz machen“, sagte Konzertbesucher Klaus Dörken. Befand aber, dass das Orchester manchmal zu stark war. Beispielsweise beim Lied „Ich atme ein“.

„Ich bin hellauf begeistert von der Vielfalt. Das Orchester ist klasse und bei der Sängerin Bonita kann von Ersatz keine Rede sein. Ein gelungener Nachmittag“, heißt das Fazit von Fred Schulz. „Stimmgewaltig sind sie alle. Und das Jugendorchester ist toll. Auch der Wechsel der Dirigierenden fand ich gut“, fasst es Ulrike Hartenstein zusammen.

Hintergrund

Im Teo Otto Theater wird es am Mittwoch, 17. Mai, mit „Flow“, einer Kreation der Compagnie Linga um 19.30 Uhr weiter gehen.

