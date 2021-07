Publikum bedankt sich mit stehenden Ovationen bei Klaus Lage

Konzert

Der Altmeister des deutschen Rocks, Klaus Lage, überzeugte in der Klosterkirche bei seinem Solo-Konzert auf ganzer Linie.

Mit rockigen Liedern, viel Gefühl und amüsanten Geschichten unterhielt Klaus Lage in Lennep.

Von Sabine Naber

Mit herzlichem Applaus empfingen die Gäste am Donnerstagabend Klaus Lage in der nahezu ausverkauften Klosterkirche. „Ja, ich freue mich auch. Iss so“, versicherte der Sänger mit einem breiten Grinsen und startete in den Abend, den er unter das Motto „Ich bin viele“ gestellt hatte.

Eine Bühne, einen Hocker, einen Tisch mit einem Glas Wasser, zwei Gitarren und natürlich seine Songs – mehr braucht der Musiker nicht, um seine Fans zu begeistern. Dabei lud er nicht nur zum Liederabend ein: „Ich stelle mir einen Plausch in den Abend vor. Will euch auf eine kleine Zeitreise mitnehmen in meine Vergangenheit und natürlich auch ins Jetzt“, sagte er. Und erzählte, dass er in einer kleinen Stadt, nämlich in Soltau, geboren wurde. „Quasi im Zentrum der Lüneburger Heide.“

Als Dreijähriger ging es mit den Eltern ins Ruhrgebiet, dann nach Düsseldorf. „Und als ich in die Pubertät kam, da ging‘s zurück nach Soltau. Und da habe ich meine Restjugend verballert. Bis ich als 20-Jähriger nach Berlin ging.“ Und wie er sich fühlte, als er zum ersten Mal wieder zurückkam. „Das war ein Kulturschock.“ Den schildert er im Song „Ich bin wieder Zuhaus“.

Amüsant skizziert er auch die Entstehungsgeschichte des Liedes „Neujahr“, an dem er arbeitete, während die anderen das Silvester-Menü vorbereiteten. „Es hat ein bisschen gedauert, bis der Text fertig war. Deshalb heißt es auch nicht Silvester“, scherzt er. Und setzt mit seinem Song vom Schlachter, dem kein Schwein leidtut, noch eins drauf. „Ich habe in den Berliner Clubs gespielt, gehörte fast schon zum Inventar. Da meinte der Clubbesitzer, ich sollte doch mal eine Platte machen. Aber wie, habe ich ihn gefragt.“ Er habe viel gemacht, müsse sich für nix schämen. „Allenfalls für das nächste Lied, meine erste Single“, erklärte er augenzwinkernd und sang „Alle haben‘s geschafft – außer mir“. Seine unverwechselbare Stimme klingt oft rau und kehlig, kann aber auch fast sanft klingen, wenn er die emotionalen Lieder singt. Beispielsweise, wenn es heißt: „Komm, halt mich fest“. Ein Lied, das er vor langer Zeit nach einem Knacks in der Beziehung geschrieben hat. Oder auch bei „Auf dich“. Hier zählt er auf, auf was er alles verzichten kann - mit Ausnahme der Einen. Wunderbar klang auch das Lied „Ihr müsst sie mal mit meinen Augen sehen“, bei dem sich das Publikum im Refrain als sehr textsicher erwies. Klar, dass auch seine Kult-Hits „1000 und 1 Nacht“, „Faust auf Faust“ oder auch „Monopoli“ kommen mussten. Dafür gab es den Superapplaus.

Publikum erlebte eine musikalische Zeitreise

„Die meistgestellte Frage würde dann immer heißen: Hast du noch Lust das zu spielen.“ Ganz ehrlich könne er das mit „Ja“ beantworten. Und es war schön, den alten Liedern, die er teilweise neu arrangiert hatte, zu lauschen.

Auch hat er ein Lied für die Seenotretter geschrieben, denn er ist Botschafter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. „Volle Kraft voraus“ heißt es da. Und Lage nimmt seine Gäste mit ins Boot: „Ich gründe jetzt kurz den Shanty-Chor Remscheid“. Das ist eine lösbare Aufgabe für euch“, beruhigte er seine Zuhörer, die sich gerne einspannen ließen, nachdem er vorgemacht hatte, wie‘s geht.

„Das macht er gut, sehr authentisch. Eine Zeitreise durch sein Leben mit hilfreichen, lebendigen Erläuterungen. Einfach klasse“, fasste es Lutz Steffens zusammen, der den Musiker vor Jahren schon einmal live erlebt hat. Auch nach mehr als zwei Stunden Programm wollte das Publikum den Musiker nicht von der Bühne lassen. Drei Zugaben gab es noch, stehend applaudierten die Gäste und bedankten sich für den tollen Abend.