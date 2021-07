Publikum bedankt sich mit frenetischem Applaus

Im Theater tanzte das Moldawische Nationalballett Tschaikowskys „Dornröschen“.

Von Daniel Diekhans

Das Wort „Anmut“ beschreibt am besten den Stil des Moldawischen Nationalballetts. In den Inszenierungen der 1957 gegründeten Companie geht es immer um die Schönheit fließender Bewegungen – selbst bei energiegeladenen Drehfiguren und Sprüngen.

Große Bedeutung hat hier auch die Pflege der klassischen Ballette und vor allem der russischen Tradition. Von daher hatte das Nationalballett mit Tschaikowskys „Dornröschen“ genau die richtige Wahl getroffen.

Im Teo Otto Theater erlebten 550 Gäste einen Tanzabend, bei dem Natürlichkeit und technische Präzision dank der Choreographie von Constantin Sergeheiev perfekt zusammenwirkten. Prächtige Kostüme und reich geschmückte Bühnenbilder bildeten den äußeren Rahmen. Wallende Lockenperücken und ausladende Gewänder – die Zuschauer des Prologs konnten sich wie am Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV. fühlen.

Das passt, denn die Handlung des Balletts basiert nicht auf dem Märchen der Brüder Grimm, sondern auf dem „Dornröschen“ des Franzosen Charles Perrault aus dem Jahr 1696. Den Segen der guten Feen für die Hauptfigur, dicht gefolgt vom Fluch der bösen Fee, gibt es aber auch bei ihm.

Ein wahrer Farbrausch war der Auftritt der Feen. Aus ihrer Mitte trat Fliederfee Anastasia Homitcaia hervor und löste mit ihrem Solo auf Spitze kräftigen Applaus aus. Kaum platzte ihre Gegenspielerin Carabosse in die Festgesellschaft hinein, wurde der Königspalast in giftgrünes Licht getaucht.

In Heldenpose präsentierte sich der Prinz nach der Pause

Schon bei der Uraufführung des Balletts verkörperte ein Mann die böse Fee, und Tänzer Tudor Tudose überzeugte mit virtuos raumgreifenden Bewegungen. Doch die Fliederfee vertrieb ihn und setzte damit den Todesfluch gegen die Prinzessin außer Kraft.

Zu Beginn des 1. Akts schien alles in bester Ordnung zu sein. Vor Gartenkulisse hatte Dornröschen-Darstellerin Mariana Anghilinici ihren Auftritt. Der Tanz mit den vier Prinzen verlangte ihr alles ab. Gestützt vom Partner, balancierte sie auf der Fußspitze, absolvierte gekonnt Pirouetten und Hebefiguren. Nicht minder beeindruckend war ihr Spiel, als sich Dornröschen an der Nadel stach, mit der Carabosse einen Blumenstrauß präpariert hatte. Die Verletzung zeigte sich im Zittern, das heftig den Körper der Tänzerin durchlief. Sogar Fallen und Ohnmacht sprachen von großer Körperbeherrschung.

TANZ-AUFFÜHRUNGEN

TERMINE Die nächsten Tanzabende im Teo Otto Theater gibt es ab Januar. Am 20. Januar zeigt Michèle Bialons Companie noch einmal ihr Stück „Infinity“. Tickets gibt es für 15 Euro, Jugendtickets für 5 Euro. Am 25. Januar präsentieren die „Ballets Jazz de Montréal“ im Teo Otto Theater gleich drei Produktionen an einem Abend. Karten gibt es ab 23 Euro (Jugendticket 5 Euro).

KONTAKT

