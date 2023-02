Psychologie-Experte: So entdecken Sie Ihre Stärken

Paul Johannes Baumgartner gibt beim „Bergischen Wissensforum“ am 28. Februar Tipps für ein glückliches und gesundes Leben.

Das Gespräch führte Melissa Wienzek

Herr Baumgartner, sind glückliche Menschen gesünder?

Paul Johannes Baumgartner: Die Forschung hat da eine klare Antwort: Eine hohe Lebenszufriedenheit ist nachweislich mit einer besseren Gesundheit und somit auch mit einem längeren Leben verbunden. Laut der Langzeitstudie der Harvard University, die bereits seit 85 Jahren läuft, gibt es einen ganz wichtigen Glücksfaktor dabei: positive Beziehungen zu anderen Menschen.

Wie kann man angesichts der Weltlage derzeit eigentlich noch optimistisch durchs Leben gehen?

Baumgartner: Diese Frage stellt sich zurzeit jeder Mensch, der einen Funken Empathie in sich trägt. Ich denke: mitfühlen ja, mitleiden nein. Was wäre auch die Alternative? Alles schwarz zu sehen, kann es auch nicht sein. Es gibt keine Alternative zum Optimismus. Was wir uns niemals nehmen lassen dürfen, ist die Hoffnung – ohne jetzt die rosafarbene Brille aufzusetzen, denn ein gesunder Realismus gehört auch zum Leben dazu. Aber wir Menschen tun uns unheimlich schwer, optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Die Positive Psychologie, mit der Sie sich beschäftigten, rückt den Menschen mit seinen Ressourcen in den Mittelpunkt, betont das Positive. Wie finde ich denn heraus, welche meine Ressourcen sind?

Baumgartner: eine spannende Frage. Die wichtigste Ressource, die wir in uns haben, sind unsere eigenen Stärken. Menschen blühen dann auf, wenn sie in ihren Stärken sind. Es gibt nur ein kleines Problem, und das zeigt die Stärkenforschung erschreckend deutlich: Rund zwei Drittel aller Menschen erkennt seine Stärken nicht. Weder können sie sie benennen noch bewusst einsetzen. Wenn Sie im Freundes- oder Kollegenkreis fragen – oder vielleicht auch sich selbst –, dann tun sich viele schwer, die eigenen Stärken zu benennen. Als Schwäche kann sicher jeder fünf, sechs, sieben Sachen aufzählen, die man gern optimiert hätte. Das ist das Schöne an der Positiven Psychologie, die ein Teilgebiet der Allgemeinen Psychologie ist: Sie fokussiert sich auf die Stärken. Dazu gibt es eine wunderbare Definition, die mir auch selbst geholfen hat: Eine Stärke ist etwas, das aus dir herausdrängt, etwas, das du ausleben möchtest und das dich Energie kostet, wenn du es zurückhalten musst. Wenn man darauf eigene Antworten hat, kommt man einem glücklichen und gelingenden Leben ein gutes Stück näher.

Und wenn ich diese Stärken gefunden habe – wie setze ich diese dann gekonnt in meinem Alltag ein, wie blühe ich auf?

Baumgartner: Grundsätzlich möchten wir ja im Privatleben wie im Berufsleben aufblühen. Dann kann es zum Beispiel sein, dass man ein Hobby, eine Leidenschaft für sich entdeckt. Wer zum Beispiel detailbewusst ist und merkt, dass das eine Stärke von ihm ist, für den könnte beispielsweise Fotografie ein spannendes Hobby sein. Oder man entdeckt plötzlich die Excel-Liste und wird zum Experten im Unternehmen. Das ist total spannend, denn jeder hat seine Stärken. Ich habe einmal eine Mitarbeiterin eines Unternehmens gecoacht, die es liebte, bei Facebook, Instagram und TikTok zu posten, war aber in einer Abteilung, in der sie die Stärke nicht ausleben konnte. Als sie feststellte, dass etwas aus ihr herausdrängte, hat sie sich für einen Job in der Marketingabteilung im Konzern beworben. Jetzt ist sie für das Social Marketing im Konzern zuständig. Und das freut mich sehr. Viele bezeichnen dieses Herausfinden der eigenen Stärken als Wendepunkt in ihrem Leben.

Vertrauen und Vergebung spielen in der Positiven Psychologie ebenso eine große Rolle. Warum ist das so wichtig für jeden Einzelnen von uns?

Baumgartner: Weil Vertrauen fundamental ist, wenn wir ein glückliches Leben führen wollen. Vertrauen in andere Menschen ist die Grundlage für positive Beziehungen. Gemeint ist aber auch das Vertrauen in uns selbst. Das Konzept des Vertrauens begleitet uns seit der Geburt: Wenn wir vertrauen können, fühlen wir uns sicher. Das haben nur leider viele mit der Zeit verloren. Es ist eine Herausforderung, das zurückzuerlangen. Mit dem Vergeben ist es ähnlich: Sich selbst und anderen vergeben zu können, ist eine ganz starke Eigenschaft. Wer nicht vergeben kann, behindert sich selbst beim Aufblühen und Wachsen. Es ist wie beim Wandern: Alles, was wir im Rucksack mit uns rumschleppen, erschwert uns den Weg. Und im Rucksack des Lebens sammelt sich eine Menge Müll an.

Sie sind Experte für Positive Psychologie, Performance Coach und Antenne-Bayern-Moderator. Wie hilft Ihnen selbst die Kraft der Positiven Psychologie in diesen Jobs?

Baumgartner: Allein die Stärkendefinition hat mir geholfen, zu verstehen, wer ich bin und was ich kann. Ich könnte zum Beispiel keinen Vortrag halten, der nüchtern und humorfrei ist, das wäre nicht ich. Ich müsste dann immer etwas unterdrücken. Der sogenannte Optimismusregler ist auch ein Instrument, das es mir sehr angetan hat und das in vielen Lebenslagen hilft. Was das aber genau ist, verrate ich im Vortrag beim „Bergischen Wissensforum“ am 28. Februar in Solingen.

Auf was kann sich das Publikum beim „Bergischen Wissensforum“ freuen?

Baumgartner: auf alle Fälle auf einen gut gelaunten Referenten. Und auf einen inspirierenden Erlebnisvortrag mit vielen praktischen Tipps, wie es gelingen kann mit dem glücklichen Leben.

Zur Person: Paul Johannes Baumgartner stammt aus Deggendorf im Bayerischen Wald, lebt aber seit 30 Jahren in München. Er lernte Kaufmann, kam aber schnell zum Radio. „Mit 14 Jahren habe ich schon gedacht: Ich will Menschen begeistern.“ Seit 30 Jahren ist er Moderator bei Antenne Bayern, seit 20 Jahren Coach und Speaker sowie Autor. Zuletzt erschienen: „Das Geheimnis der Begeisterung“.