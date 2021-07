Prozess gegen Messerstecher hat begonnen

Familienstreit

+ © Doro Siewert Die Polizei sperrte den Tatort an der Alleestraße großräumig ab. © Doro Siewert

Vor dem Landgericht in Wuppertal hat der Schwurgerichtsprozess um einen beinahe tödlichen Familienstreit in einem Friseurgeschäft an der Alleestraße begonnen.

Der Angeklagte (38) soll am 15. November vergangenen Jahres auf einen Schwager (47) eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor. Am Freitag wurde die Anklage verlesen. Der 38-Jährige war im Laden von Mitarbeitern überwältigt worden. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Der Angegriffene überlebte durch eine Notoperation. Auslöser für das Geschehen soll Streit zwischen dem Opfer und dessen Frau gewesen sein, einer Schwester des Angeklagten. Dieser soll daraufhin die Ehre seiner Familie verletzt gesehen haben. Der Angeklagte wird laut Verteidiger Dr. Stefan Tierel vorerst keine Angaben machen. Erste Zeugen sollen am 24. Mai aussagen. dilo